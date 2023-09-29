24 канал подготовил три сытных и оригинальных блюда из куриного филе, которые вы точно захотите повторить дома. Они отлично подойдут как к ужину, так и к обеду с родными и близкими.

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Плов из курятины

  • Время: 90 минут
  • Порции: 6

Приготовление:

  • Разогрейте масло на сковороде вместе со зрением. Срезаем с чеснока жесткую часть и кладем на сковороду. Продолжаем жарить.
  • Нарезаем лук и морковь кубиками и добавляем жариться на сковородку. Солим и перчим.
  • Куриное мясо нарезаем произвольными кусочками, перекладываем на сковороду с овощами и обжариваем 5 минут.
  • Переводим все в жаропрочную форму, высыпаем рис и поливаем водой (можно использовать мясной бульон).
  • Солим по желанию и посыпаем барбарисом с куркумой. Накрываем все крышкой и отправляем в духовку на 60 минут при 190 – 200 градусах.
  • Подаем готовый плов с квашеными огурцами или другим домашним солением.

Курица Кордон Блу

  • Время: 60 минут
  • Порции: 6

Приготовление:

  • Тщательно вымойте курицу, разрежьте до половины куска острым ножом и отбейте под пищевой пленкой, чтобы не порвать мясо.
  • Смажьте куриную грудку горчицей, сверху выложите по кусочку ветчины и сыра. Заверните все в рулет и закрепите зубочистками.


Курица Кордон Блу / Фото Delish

  • Яйца выбейте в миску, перемешайте вилкой.
  • В отдельную мисочку насыпьте панировочных сухарей, а в другую – муку с солью и молотым черным перцем.
  • Каждый рулет из курицы обваляйте сначала в муке, затем в яйце, затем в сухарях.
  • Обжарьте курицу на разогретой сковороде до золотистой корочки с обеих сторон.
  • Далее доведите блюдо до готовности в разогретой духовке до 180 градусов около 15-20 минут.

Крученики с черносливом

  • Время: 80 минут
  • Порции: 4

Приготовление:

  • Нарезаем куриное филе тонкими ломтиками, отбиваем и приправляем мясо специями.
  • Начиняем чернослив грецкими орехами, выкладываем на курятину и закручиваем в рулет.
  • Разогреваем сковороду с растительным маслом и обжариваем крученики до готовности с каждой стороны.

Приятного аппетита!