24 канал подготовил три сытных и оригинальных блюда из куриного филе, которые вы точно захотите повторить дома. Они отлично подойдут как к ужину, так и к обеду с родными и близкими.
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Плов из курятины
- Время: 90 минут
- Порции: 6
Приготовление:
- Разогрейте масло на сковороде вместе со зрением. Срезаем с чеснока жесткую часть и кладем на сковороду. Продолжаем жарить.
- Нарезаем лук и морковь кубиками и добавляем жариться на сковородку. Солим и перчим.
- Куриное мясо нарезаем произвольными кусочками, перекладываем на сковороду с овощами и обжариваем 5 минут.
- Переводим все в жаропрочную форму, высыпаем рис и поливаем водой (можно использовать мясной бульон).
- Солим по желанию и посыпаем барбарисом с куркумой. Накрываем все крышкой и отправляем в духовку на 60 минут при 190 – 200 градусах.
- Подаем готовый плов с квашеными огурцами или другим домашним солением.
Курица Кордон Блу
- Время: 60 минут
- Порции: 6
Приготовление:
- Тщательно вымойте курицу, разрежьте до половины куска острым ножом и отбейте под пищевой пленкой, чтобы не порвать мясо.
- Смажьте куриную грудку горчицей, сверху выложите по кусочку ветчины и сыра. Заверните все в рулет и закрепите зубочистками.
Курица Кордон Блу / Фото Delish
- Яйца выбейте в миску, перемешайте вилкой.
- В отдельную мисочку насыпьте панировочных сухарей, а в другую – муку с солью и молотым черным перцем.
- Каждый рулет из курицы обваляйте сначала в муке, затем в яйце, затем в сухарях.
- Обжарьте курицу на разогретой сковороде до золотистой корочки с обеих сторон.
- Далее доведите блюдо до готовности в разогретой духовке до 180 градусов около 15-20 минут.
Крученики с черносливом
- Время: 80 минут
- Порции: 4
Приготовление:
- Нарезаем куриное филе тонкими ломтиками, отбиваем и приправляем мясо специями.
- Начиняем чернослив грецкими орехами, выкладываем на курятину и закручиваем в рулет.
- Разогреваем сковороду с растительным маслом и обжариваем крученики до готовности с каждой стороны.
Приятного аппетита!