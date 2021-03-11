Куриное мясо – универсальный продукт. Его можно запечь в духовке или на гриле, обжарить на сковороде или же отварить в подсоленной воде. Курятина останется сочной при любом способе приготовления.

Мясо курицы настолько нежное, что его не нужно долго мариновать: 15 – 20 минут достаточно, чтобы курочка вобрала в себя весь аромат маринада.

Читайте также Вкусные блюда с курятиной для детского меню: колбаски, суп и бургеры

Мы подготовили для вас легкие рецепты блюд с курятиной, которые придутся по вкусу самому требовательному гурману!

Салат из отварной курятины, сельдерея и моркови

Время: 40 минут

Порции: 4



Салат с курятиной / Наша Ряба

Ингредиенты:

– 300 г куриного филе ТМ "Наша Ряба";

– 200 г маринованного корня сельдерея;

– 200 г моркови по-корейски;

– 100 г краснокочанной капусты;

– 100 г пекинской капусты;

– кунжут на ваш вкус;

– 80 г репчатого лука;

– 40 г соевого соуса;

– 100 г растительного масла;

– 20 г сахара;

– 40 г винного уксуса.

Приготовление:

Для соуса почистите репчатый лук, снимите с него шелуху. Лук нарежьте мелким кубиком и обжарьте на масле до прозрачности. Кунжут, соевый соус, масло, сахар, винный уксус и обжаренный лук поместите в чашу блендера и взбейте до однородной массы. Для салата отварите куриное филе в подсоленной воде до готовности. Охладите мясо и порвите его руками на волокна. Пекинскую и краснокочанную капусту нарежьте мелкой соломкой. В глубокой салатнице смешайте пекинскую капусту, сельдерей и морковь по-корейски. Полейте салат соусом, выложите сверху волокна курятины и посыпьте семенами кунжута. Приятного аппетита!

Карри с тушеной куриной голенью

Время: 35 минут

Порции: 2

Ингредиенты:

– 300 г мяса куриной голени ТМ "Наша Ряба";

– 20 г растительного масла;

– соль, черный молотый перец на ваш вкус;

– 1 г карри;

– 120 г репчатого лука;

– 30 г свежего имбиря;

– 10 г чеснока;

– 20 г томатной пасты;

– 40 г сливок;

– 1 г молотого кориандра;

– 1 г сухого молотого перца чили.

Приготовление:

Для соуса репчатый лук очистите от шелухи, помойте и нарежьте мелким кубиком. Имбирь и чеснок почистите и измельчите. Протушите нарезанные ингредиенты на сковородке с маслом, постепенно добавляя томатную пасту, сливки и специи. Готовую смесь взбейте блендером в однородную массу. Мясо куриной голени нарежьте кусочками и обжарьте на разогретой сковородке с маслом до золотистого цвета, посолите и поперчите. Вылейте соус к курице и перемешайте. Тушите курицу карри еще 15 минут. Приятного аппетита!

Запеченные куриные крылышки с овощами

Время: 55 минут

Порции: 4



Запеченные куриные крылышки / Наша Ряба

Ингредиенты:

– 8 – 10 куриных крылышек ТМ "Наша Ряба";

– 1 красный болгарский перец;

– 1 желтый болгарский перец;

– 2 морковки;

– 1 кабачок;

– 1 репчатая луковица;

– 3 ст. л оливкового масла;

– смесь пряных трав на ваш вкус;

– соль, черный молотый перец на ваш вкус.

Приготовление:

Тщательно помойте все овощи. Каждую луковицу разрежьте на 4 части, разделите на лепестки. Кабачок и морковь нарежьте кольцами, а болгарский перец – четвертинками вдоль. Разогрейте духовку до 180 градусов. Выложите овощи на керамический противень для выпекания, посыпьте специями по своему вкусу и сбрызните оливковым маслом. Сверху на овощи выложите куриные крылышки и отправьте противень в духовку на 40 – 45 минут. Подавайте блюдо горячим. Приятного аппетита!

Куриное филе, фаршированное шпинатом, на сковородке-гриль

Время: 80 минут

Порции: 2



Фаршированная курица / Наша Ряба

Ингредиенты:

– 2 куриных филе ТМ "Наша Ряба";

– 1 пучок свежего шпината;

– ½ репчатой луковицы;

– 25 г коньяка;

– специи для гриля на ваш вкус;

– 50 г оливкового масла;

– 50 мл сливок;

– соль, черный молотый перец на ваш вкус.

Приготовление: