Небанальные рецепты с курятиной: варим, жарим, запекаем, готовим на гриле
СПЕЦПРОЕКТ
Куриное мясо – универсальный продукт. Его можно запечь в духовке или на гриле, обжарить на сковороде или же отварить в подсоленной воде. Курятина останется сочной при любом способе приготовления.
Источник:24 канал
Мясо курицы настолько нежное, что его не нужно долго мариновать: 15 – 20 минут достаточно, чтобы курочка вобрала в себя весь аромат маринада.
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Мы подготовили для вас легкие рецепты блюд с курятиной, которые придутся по вкусу самому требовательному гурману!
Салат из отварной курятины, сельдерея и моркови
- Время: 40 минут
- Порции: 4
Салат с курятиной / Наша Ряба
Приготовление:
- Для соуса почистите репчатый лук, снимите с него шелуху. Лук нарежьте мелким кубиком и обжарьте на масле до прозрачности.
- Кунжут, соевый соус, масло, сахар, винный уксус и обжаренный лук поместите в чашу блендера и взбейте до однородной массы.
- Для салата отварите куриное филе в подсоленной воде до готовности. Охладите мясо и порвите его руками на волокна.
- Пекинскую и краснокочанную капусту нарежьте мелкой соломкой.
- В глубокой салатнице смешайте пекинскую капусту, сельдерей и морковь по-корейски. Полейте салат соусом, выложите сверху волокна курятины и посыпьте семенами кунжута.
- Приятного аппетита!
Карри с тушеной куриной голенью
- Время: 35 минут
- Порции: 2
Приготовление:
- Для соуса репчатый лук очистите от шелухи, помойте и нарежьте мелким кубиком.
- Имбирь и чеснок почистите и измельчите.
- Протушите нарезанные ингредиенты на сковородке с маслом, постепенно добавляя томатную пасту, сливки и специи.
- Готовую смесь взбейте блендером в однородную массу.
- Мясо куриной голени нарежьте кусочками и обжарьте на разогретой сковородке с маслом до золотистого цвета, посолите и поперчите.
- Вылейте соус к курице и перемешайте.
- Тушите курицу карри еще 15 минут.
- Приятного аппетита!
Запеченные куриные крылышки с овощами
- Время: 55 минут
- Порции: 4
Запеченные куриные крылышки / Наша Ряба
Приготовление:
- Тщательно помойте все овощи. Каждую луковицу разрежьте на 4 части, разделите на лепестки. Кабачок и морковь нарежьте кольцами, а болгарский перец – четвертинками вдоль.
- Разогрейте духовку до 180 градусов.
- Выложите овощи на керамический противень для выпекания, посыпьте специями по своему вкусу и сбрызните оливковым маслом. Сверху на овощи выложите куриные крылышки и отправьте противень в духовку на 40 – 45 минут.
- Подавайте блюдо горячим.
- Приятного аппетита!
Куриное филе, фаршированное шпинатом, на сковородке-гриль
- Время: 80 минут
- Порции: 2
Фаршированная курица / Наша Ряба
Приготовление:
- Тщательно помойте куриное филе, просушите на бумажном полотенце. Сделайте в филе разрез – "карман".
- Выложите мясо в глубокую миску, добавьте коньяка, соли, черного молотого перца, оливкового масла и специй – сделайте курочке "массаж" и оставьте мариноваться на 10 – 15 минут.
- Тщательно помойте несколько раз листья шпината.
- Грубо нарежьте шпинат, репчатый лук – мелким кубиком.
- Пожарьте лук и шпинат несколько минут, вылейте в сковородку сливки и тушите еще 4 – 5 минут.
- Нафаршируйте куриное филе начинкой из шпината и лука, закрепите "карманы" шпажками.
- Запекайте фаршированное куриное филе на сковородке-гриль или на решетке до готовности.
- Приятного аппетита!
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