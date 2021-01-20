Кулинарный эксперт поделилась семейным рецептом печеного картофеля, который готовит дома. Как правильно – читайте в Smachno News.

Таня Литвинова поделилась рецептом на своей странице в инстаграм. Самым полезным считается картофель запеченный в духовке. К вашему вниманию три рецепта вкусной печеной картошки: по-деревенски, картофель-пирожок и картофель в фольге с соусом, которые вы с легкость приготовите дома.

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Картофель по-деревенски

Ингредиенты:

– 4 картофелины;

– 2 столовые ложки оливкового масла;

– 0,5 чайной ложки сухого чеснока;

– 0,5 чайной ложки паприки;

– 0,5 чайной ложки острый красный перец;

– соль, перец черный.

Для приготовления тщательно помойте картофель, разрежьте на 4 или 8 частей. В кастрюле с кипятком, отварить несколько минут. Выложите в форму, добавьте масло, паприку, сухой чеснок, красный перец, соль, черный перец, перемешайте. Разогрейте духовку до 200 градусов, отправьте запекаться на 30 минут. Выложите картофель на тарелку.

Картофель – пирожок

Ингредиенты:

– 3 картофелины;

– 0,5 чайной ложки орегано;

– соль.

Для приготовления тщательно помойте картофель, очистите от кожуры. В кастрюле с кипятком, отварите несколько минут. Выложите на противень, посыпьте орегано. Разогрейте духовку до 200 градусов, отправьте запекаться на 30 минут. Выложите картофель на тарелку, разрежьте пополам.

Картофель в фольге

Ингредиенты:

– 3 картофелины.

Ингредиенты для соуса:

– 100 граммов сметаны 10–15%;

– 2 пера зеленого лука;

– укроп;

– соль.

Для приготовления тщательно помойте картофель, заверните в фольгу, сверху оставьте "хвостик". Для приготовления соуса помойте перья зеленого лука, укроп, измельчите ножом. В миске смешайте со сметаной укроп, лук, перемешайте. Разогрейте духовку до 200 градусов, отправьте запекаться на 30 минут. Раскройте картофель, сделайте крестный надрез ножницами, выложите соус. Выложите на тарелку. Приятного аппетита!

Печеный картофель – рецепты от Тани Литвиновой в видео: