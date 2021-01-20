Вкусная запеченная картошка: домашние рецепты от Тани Литвиновой
Кулинарный эксперт поделилась семейным рецептом печеного картофеля, который готовит дома. Как правильно – читайте в Smachno News.
Таня Литвинова поделилась рецептом на своей странице в инстаграм. Самым полезным считается картофель запеченный в духовке. К вашему вниманию три рецепта вкусной печеной картошки: по-деревенски, картофель-пирожок и картофель в фольге с соусом, которые вы с легкость приготовите дома.
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Картофель по-деревенски
- Для приготовления тщательно помойте картофель, разрежьте на 4 или 8 частей.
- В кастрюле с кипятком, отварить несколько минут.
- Выложите в форму, добавьте масло, паприку, сухой чеснок, красный перец, соль, черный перец, перемешайте.
- Разогрейте духовку до 200 градусов, отправьте запекаться на 30 минут.
- Выложите картофель на тарелку.
Картофель – пирожок
- Для приготовления тщательно помойте картофель, очистите от кожуры.
- В кастрюле с кипятком, отварите несколько минут.
- Выложите на противень, посыпьте орегано.
- Разогрейте духовку до 200 градусов, отправьте запекаться на 30 минут.
- Выложите картофель на тарелку, разрежьте пополам.
Картофель в фольге
- Для приготовления тщательно помойте картофель, заверните в фольгу, сверху оставьте "хвостик".
- Для приготовления соуса помойте перья зеленого лука, укроп, измельчите ножом. В миске смешайте со сметаной укроп, лук, перемешайте.
- Разогрейте духовку до 200 градусов, отправьте запекаться на 30 минут.
- Раскройте картофель, сделайте крестный надрез ножницами, выложите соус.
- Выложите на тарелку. Приятного аппетита!
Печеный картофель – рецепты от Тани Литвиновой в видео:
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