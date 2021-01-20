Кулінарна експертка поділилась сімейним рецептом печеної картоплі, яку готує вдома. Як правильно – читайте у Smachno News.

Таня Литвинова поділилась рецептом на своїй сторінці в інстаграм. Найбільш корисною вважається картопля запечена в духовці. До вашої уваги три рецепти смачної печеної картоплі: по-селянськи, картопля-пиріжок, картопля у фользі з соусом, яку ви з легкість приготуєте вдома.

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Картопля по-селянськи

Інгредієнти:

– 4 картоплини;

– 2 столові ложки оливкової олії;

– 0,5 чайної ложки сухого часнику;

– 0,5 чайної ложки паприки;

– 0,5 чайної ложки гострого червоного перецю;

– сіль, перець чорний.

Для приготування ретельно помийте картоплю, розріжте на 4 або 8 частин. У каструлі з окропом, відваріть декілька хвилин. Викладіть у форму, додайте олію, паприку, сухий часник, гострий червоний перець, сіль, чорний перець, перемішайте. Розігрійте духовку до 200 градусів, відправте запікатись на 30 хвилин. Викладіть картоплю на тарілку.

Картопля – пиріжок

Інгредієнти:

– 3 картоплини;

– 0,5 чайної ложки орегано;

– сіль.

Для приготування ретельно помийте картоплю, почистіть від шкірки. У каструлі з окропом, відваріть декілька хвилин. Викладіть на деко, посипте орегано. Розігрійте духовку до 200 градусів, відправте запікатись на 30 хвилин. Викладіть картоплю на тарілку, розріжте навпіл.

Картопля у фользі

Інгредієнти:

– 3 картоплини.

Інгредієнти для соусу:

– 100 грамів сметани 10-15%;

– 2 пера зеленої цибулі;

– кріп;

– сіль.

Для приготування ретельно помийте картоплю, загорніть у фольгу, зверху залиште "хвостик". Для приготування соусу помийте пера зеленої цибулі, кріп, подрібніть ножем. У мисці змішайте зі сметаною кріп, цибулю, перемішайте. Розігрійте духовку до 200 градусів, відправте запікатись на 30 хвилин. Розкрийте картоплю, зробіть хрестний надріз ножицями, викладіть соус. Викладіть на тарілку. Смачного!

Печена картопля – рецепти від Тані Литвинової у відео: