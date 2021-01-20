Смачна печена картопля: домашні рецепти від Тані Литвинової
Кулінарна експертка поділилась сімейним рецептом печеної картоплі, яку готує вдома. Як правильно – читайте у Smachno News.
Таня Литвинова поділилась рецептом на своїй сторінці в інстаграм. Найбільш корисною вважається картопля запечена в духовці. До вашої уваги три рецепти смачної печеної картоплі: по-селянськи, картопля-пиріжок, картопля у фользі з соусом, яку ви з легкість приготуєте вдома.
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Картопля по-селянськи
- Для приготування ретельно помийте картоплю, розріжте на 4 або 8 частин.
- У каструлі з окропом, відваріть декілька хвилин.
- Викладіть у форму, додайте олію, паприку, сухий часник, гострий червоний перець, сіль, чорний перець, перемішайте.
- Розігрійте духовку до 200 градусів, відправте запікатись на 30 хвилин.
- Викладіть картоплю на тарілку.
Картопля – пиріжок
- Для приготування ретельно помийте картоплю, почистіть від шкірки.
- У каструлі з окропом, відваріть декілька хвилин.
- Викладіть на деко, посипте орегано.
- Розігрійте духовку до 200 градусів, відправте запікатись на 30 хвилин.
- Викладіть картоплю на тарілку, розріжте навпіл.
Картопля у фользі
- Для приготування ретельно помийте картоплю, загорніть у фольгу, зверху залиште "хвостик".
- Для приготування соусу помийте пера зеленої цибулі, кріп, подрібніть ножем. У мисці змішайте зі сметаною кріп, цибулю, перемішайте.
- Розігрійте духовку до 200 градусів, відправте запікатись на 30 хвилин.
- Розкрийте картоплю, зробіть хрестний надріз ножицями, викладіть соус.
- Викладіть на тарілку. Смачного!
Печена картопля – рецепти від Тані Литвинової у відео:
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