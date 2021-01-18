Вкусные творожные пончики: простой рецепт от Тани Литвиновой
Талантливый кулинарный эксперт предлагает рецепт пончиков с вяленой черешней во фритюре, которые готовит дома. Подробности – читайте в Smachno News.
Татьяна Литвинова поделилась рецептом творожных пончиков на своей странице в инстаграм. Вкусный десерт с сухофруктами вы легко приготовите дома, который понравится детям и взрослым.
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Как приготовить творожные пончики
- Для приготовления пончиков тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков.
- В миске смешайте творог с яйцом, добавьте соль, ванильный сахар, муку, перемешайте.
- Для обжаривания пончиков подготовьте фритюр. Разогрейте в кастрюле оливковое масло. Сформируйте сырные шарики, добавьте вяленую черешню, обваляйте в муке.
- Обжаривайте пончики несколько минут до золотой корочки. Выложите на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего масла. В миске обваляйте пончики в сахарной пудре, выложите на тарелку. Приятного аппетита!
Смотрите рецепт творожных пончиков от Тани Литвиновой – видео:
Источник: Вяленая черешня
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