Bocuse d'Or – кулинарный конкурс высочайшего уровня, который проходит вживую перед зрителями во Франции. Побеждает в конкурсе кулинар с наибольшей креативностью, также учитываются использованные техники, вкус и текстура блюда, его составляющие.

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В состав жюри конкурса входят самые известные шеф-повара мира, которые и будут голосовать за лучшего кулинара. Победитель Bocuse d'or Украина сможет представить Украину на европейском этапе конкурса Bocuse d'or Europe Final 2022 и в Большом финале в Лионе в 2023 году.

Финалисты отборочного тура Bocuse d'or

Прыхидько Максим



Максим Прыхидько / Фото со страницы шеф-повара

Общее количество баллов – 3834

Мясное блюдо – 1921

Рыбное блюдо – 1913

Липко Александр

Общее количество баллов – 3805

Мясное блюдо – 1894

Рыбное блюдо – 1911

Захаров Вадим

Общее количество баллов – 3706

Мясное блюдо – 1840

Рыбное блюдо – 1866

Лионов Владислав

Общее количество баллов – 3647

Мясное блюдо – 1836

Рыбное блюдо – 1811

Нужный Виталий



Виталий Нужный / Фото Forum Chefs By

Общее количество баллов – 3607

Мясное блюдо – 1787

Рыбное блюдо – 1820

Приварников Андрей

Общее количество баллов – 3526

Мясное блюдо – 1768

Рыбное блюдо – 1758

Баранова Элеонора

Общее количество баллов – 3414

Мясное блюдо – 1733

Рыбное блюдо – 1681

Петренко Александр

Общее количество баллов – 3376

Мясное блюдо – 1686

Рыбное блюдо – 1690

Каковы шансы Элеоноры на победу

Элеонора Баранова стала первой девушкой-победительницей кулинарного шоу "МастерШеф. Профессионалы", а после победы получила предложение от Владимира Ярославского работать шеф-поваром в новом ресторане "Chef's Table".

Финалистка "Мастер Шеф. Профессионалы" / Фото СТБ

Девушка вошла в число 8 финалистов отборочного тура гастрономического конкурса Bocuse d'or Ukraine. Элеонора имеет все шансы, чтобы представлять Украину на международной гастроарене Bocuse d'or European Final 2022, но конкуренты у девушки талантливые и целеустремленные.

Мне сложно выделить определенный стиль, в котором я работаю. Я ничего не копирую, поэтому не могу сказать, что у меня нордические подачи, скорее всего, в моих блюдах проявляется то, что я проповедую – кухню без границ, когда у тебя в одной тарелке может быть французский голуб и китайские специи или томленые бычьи хвосты с классическим соусом, но с черным кардамоном, который используется для фо бо. Это моя история. Я за то, чтобы создавать что-то новое,

– прокомментировала Элеонора.

Кулинар по ходу приготовления выделяет основной элемент блюда, а далее дополняет его другими ингредиентами. Важно, чтобы звездой в блюде остался тот ингредиент, который был задуман с самого начала концепции блюда.

То, что я делаю, мне очень нравится, я получаю невероятное удовольствие от самого процесса, будь то выпекание хлеба, приготовление пасты или ризотто. Мне интересно сочетать на первый взгляд несовместимые вещи. Показывать, что этот микс при правильных пропорциях, подборке ингредиентов может иметь интересный вкус. Например, кунжутное масло может сочетаться с фуа-гра,

– добавила шеф-повар.

Элеонора часто использует в своих блюдах хоспер – живой огонь, естественный, высокая температура, потрясающие ароматы.

Су-вид – очень интересно, ты можешь приготовить в нем множество ингредиентов и получить совершенно разный результат. Мне нравится многофункциональная технология, которая может максимально сохранить и подчеркнуть ценность продуктов, – отметила Элеонора Баранова.

Девушка выбирает для своих блюд сезонные продукты, ведь они вкусные и полезные, и, конечно, они идеальны по фудкосту.

Новые тренды кулинарии на Bocuse d’Or

Элеонора Баранова назвала основными трендами, которые уже несколько лет держатся на волне популярности, ферментацию, приготовление собственных соусов и, конечно, уникальность и крафтовость.

Уместно вспомнить и о дикоросах: еще год-два продержатся ферментированные сливы умебоши, yuzu koshō, сейчас ощутимо сильное влияние Азии. И это вкусно. Поэтому в трендах будет немного Nordic, немного ферментации, много дикоросов и еще больше овощей,

– добавила Элеонора.

Итак, следим за делами финалистов отборочного тура и болеем за избранных фаворитов. А кто поедет представлять Украину в финале Bocuse d'or Europe Final 2022 – узнаем уже 11 октября 2021 года.