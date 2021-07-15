Bocuse d'Or – кулінарний конкурс найвищого рівня, який відбувається наживо перед глядачами у Франції. Перемагає у конкурсі кулінар з найбільшою креативністю, також враховуються використані техніки, смак і текстура страви, її складові.

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До складу журі конкурсу входять найвідоміші шеф-кухарі світу, котрі й голосуватимуть за найкращого кулінара. Переможець Bocuse d'Or Україна зможе представити Україну на європейському етапі конкурсу Bocuse d'Or Europe Final 2022 та у Великому фіналі в Ліоні у 2023 році.

Фіналісти відбіркового туру Bocuse d’Or

Прихідько Максим



Максим Прихідько / Фото зі сторінки шеф-кухаря

Загальна кількість балів – 3834

М’ясна страва – 1921

Рибна страва – 1913

Липко Олександр

Загальна кількість балів – 3805

М’ясна страва – 1894

Рибна страва – 1911

Захаров Вадим

Загальна кількість балів – 3706

М’ясна страва – 1840

Рибна страва – 1866

Ліонов Владислав

Загальна кількість балів – 3647

М’ясна страва – 1836

Рибна страва – 1811



Нужний Віталій

Віталій Нужний / Фото зі сторінки кухаря

Загальна кількість балів – 3607

М’ясна страва – 1787

Рибна страва – 1820

Приварников Андрій

Загальна кількість балів – 3526

М’ясна страва – 1768

Рибна страва – 1758

Баранова Елеонора

Загальна кількість балів – 3414

М’ясна страва – 1733

Рибна страва – 1681

Петренко Олександр

Загальна кількість балів – 3376

М’ясна страва – 1686

Рибна страва – 1690

Які шанси Елеонори на перемогу

Елеонорa Барановa стала першою дівчиною-переможницею кулінарного шоу "МастерШеф. Професіонали", а після перемоги отримала пропозицію від Володимира Ярославського працювати шеф-кухарем у новому ресторані "Chef’s Table".



Фіналістка "Мастер Шеф. Професіонали" / Фото СТБ

Дівчина увійшла у число 8 фіналістів відбіркового туру гастрономічного конкурсу Bocuse d’Or Ukraine. Елеонора має всі шанси, щоб представляти Україну на міжнародній гастроарені Bocuse d’Or European Final 2022, але конкуренти у дівчини талановиті та цілеспрямовані.

Мені складно виділити певний стиль, у якому я працюю. Я нічого не копіюю, тож не можу сказати, що у мене нордичні подачі, швидше за все, у моїх стравах проявляється те, що я проповідую - кухні без кордонів, коли у тебе в одній тарілці може бути французький голуб і китайські спеції або томлені бичачі хвости з класичним соусом, але з чорним кардамоном, що використовується для фо-бо. Це моя історія. Я за те, щоб створювати щось нове, – прокоментувала Елеонора.

Кулінарка по ходу приготування виділяє основний елемент страви, а далі доповнює його іншими інгредієнтами. Важливо, щоб зіркою у страві залишився той інгредієнт, котрий був задуманий від самого початку концепції страви.

Те, що я роблю, мені дуже подобається, я отримую неймовірне задоволення від самого процесу, незалежно від того чи це випікання хлібу, приготування пасти чи різотто. Мені цікаво поєднувати, на перший погляд, не сумісні речі. Показувати, що цей мікс при правильних пропорціях, добірці інгредієнтів може мати цікавий смак. Наприклад, кунжутна олія може поєднуватись з фуа-гра, – додала шеф-кухарка.

Елеонора часто використовує у свої стравах хоспер – живий вогонь, природний, висока температура, приголомшливі аромати.

Су-від – дуже цікаво, ти можеш приготувати в ньому безліч інгредієнтів і отримати абсолютно різний результат. Мені подобається багатофункціональна технологія, що може максимально зберегти та підкреслити цінність продуктів, – зазначила Елеонора Баранова.

Дівчина обирає для своїх страв сезонні продукти, адже вони найсмачніші та найкорисніші, і звісно, вони ідеальні по фудкосту.

Нові тренди кулінарії на Bocuse d’Or

Елеонора Баранова назвала основними трендами, котрі вже кілька років тримаються на хвилі популярності ферментацію, приготування власних соусів та, звісно, унікальність й крафтовість.

Доречно згадати й про дикороси: ще рік-два протримаються ферментовані сливи Умебоші, Yuzu koshō, наразі відчутний сильний вплив Азії. І це смачно. Тому у трендах буде трохи Nordic, трохи ферментації, багато дикоросів і ще більше овочів, – додала Елеонора.

Отож, стежимо за справами фіналістів відбіркового туру, та вболіваємо за обраних фаворитів. А хто поїде представляти Україну у фіналі Bocuse d'Or Europe Final 2022 – дізнаємося вже 11 жовтня 2021 року.