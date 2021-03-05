Рецепт бограча по-венгерски от звезды Варьятов Виталика Тыльного
Актер шоу "Варьяты" Виталик Тыльный рассказал, как готовить традиционное венгерское блюдо Бограч.
Источник:Новый канал
Украинский актер и звезда юмористического шоу "Варьяты" Виталик Тыльный поделился вкусным рецептом традиционного венгерского блюда – бограч.
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Если вы любите наваристые острые блюда с мясом, то обязательно попробуйте приготовить бограч. Традиционно бограч готовят в котелке на свежем воздухе. Но в домашних условиях можно использовать плиту и кастрюлю. Рецептом делится актер "Варьяты-шоу" (Новый канал) Виталий Тыльный.
Вкусное, сытное мясное блюдо, позаимствованное из венгерской кухни. Обожаю его готовить, когда приходят гости, – прокомментировал Виталик Тыльный.
Как приготовить бограч
Приготовление клецек:
1. Смешайте муку, соль и яйца. Замесите тесто, как на пельмени.
2. Раскатайте колбаску и порежьте на мелкие кусочки.
Приготовление бограча:
1. Растопите сало в казане на огне (или в кастрюле на плите). Порежьте кружочками лук и добавьте к салу.
2. Добавьте паприку. Все перемешайте. Порежьте говядину на куски. Добавьте говядину и свиные ребрышки в казан. Тушите 10 минут.
3. Добавьте воду, чтобы она накрыла мясо. Посолите, поперчите и варите 2,5 часа.
4. Порежьте помидоры, перец, морковь и картофель. Добавьте их в казан и готовьте 15 минут.
5. Добавьте чеснок и зелень. Все перемешайте.
6. Добавьте клецки и варите 15 минут. Приятного аппетита!
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