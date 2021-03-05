Украинский актер и звезда юмористического шоу "Варьяты" Виталик Тыльный поделился вкусным рецептом традиционного венгерского блюда – бограч.

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Если вы любите наваристые острые блюда с мясом, то обязательно попробуйте приготовить бограч. Традиционно бограч готовят в котелке на свежем воздухе. Но в домашних условиях можно использовать плиту и кастрюлю. Рецептом делится актер "Варьяты-шоу" (Новый канал) Виталий Тыльный.

Вкусное, сытное мясное блюдо, позаимствованное из венгерской кухни. Обожаю его готовить, когда приходят гости, – прокомментировал Виталик Тыльный.

Как приготовить бограч

Ингредиенты:

– 50 г сала;

– 3 луковицы;

– 5 г паприки;

– 300 г говядины;

– 400 г свиных ребрышек;

– 3 морковки;

– 3 помидора;

– 3 шт. болгарского перца;

– 5 картофелин;

– 6 зубчиков чеснока;

– соль, перец, зелень на ваш вкус.

Для клецек:

– 100 г муки;

– 2 яйца;

– щепотка соли.

Приготовление клецек:

1. Смешайте муку, соль и яйца. Замесите тесто, как на пельмени.

2. Раскатайте колбаску и порежьте на мелкие кусочки.

Приготовление бограча:

1. Растопите сало в казане на огне (или в кастрюле на плите). Порежьте кружочками лук и добавьте к салу.

2. Добавьте паприку. Все перемешайте. Порежьте говядину на куски. Добавьте говядину и свиные ребрышки в казан. Тушите 10 минут.

3. Добавьте воду, чтобы она накрыла мясо. Посолите, поперчите и варите 2,5 часа.

4. Порежьте помидоры, перец, морковь и картофель. Добавьте их в казан и готовьте 15 минут.

5. Добавьте чеснок и зелень. Все перемешайте.

6. Добавьте клецки и варите 15 минут. Приятного аппетита!