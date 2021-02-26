Рецепт рыбных котлет от звезды Варьятов Виталика Тыльного
Украинский актер и звезда юмор шоу "Варьяты" Виталик Тыльный поделился вкусным рецептом рыбных котлет.
Источник:Новый канал
Талантливый актер "Варьяти-шоу" на Новом канале – Виталик Тыльный признался, что возобновил занятия в тренажерном зале и внимательно следит за своей фигурой, ведь за зиму набрал несколько лишних килограммов.
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Виталик Тыльный выбирает в своем рационе больше овощей и рыбы, чтобы наладить процесс похудения. Сегодня актер поделился рецептом своих любимых котлет из белого окуня, которые частенько готовит на природе.
Теперь ем больше овощей и рыбы. Делюсь любимым рецептом рыбных котлеток. Кстати, чаще всего их готовлю в тандыре. Тогда они имеют привкус копчености и запах дымка. Вкусными получаются и приготовленные дома на сковороде,
– прокомментировал Виталик Тыльный.
Виталик Тыльный / Новый канал
Чтобы приготовить аналогичные котлеты, как у Виталика Тыльного, нам нужно несколько ингредиентов и немного времени. Айда готовить вместе!
Как приготовить рыбные котлеты
- Тщательно очистите рыбу, снимите чешую и отварите до готовности.
- Репчатый лук очистите от шелухи и нарежьте кубиками. Обжарьте лук на разогретой сковороде с маслом до золотистого цвета.
- Охладите рыбу, выделите косточки.
- В чаше блендера измельчите рыбу, лук и добавьте яйцо. Посолите фарш и поперчите по вашему вкусу.
- Сформируйте влажными руками рыбные котлеты и обжарьте их с обеих сторон до готовности. Приятного аппетита!
Кстати, премьера новых выпусков "Варьяты-шоу" уже 17 марта в 19:00 на Новом канале. Не пропустите!
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