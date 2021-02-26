Украинский актер и звезда юмор шоу "Варьяты" Виталик Тыльный поделился вкусным рецептом рыбных котлет.

Талантливый актер "Варьяти-шоу" на Новом канале – Виталик Тыльный признался, что возобновил занятия в тренажерном зале и внимательно следит за своей фигурой, ведь за зиму набрал несколько лишних килограммов.

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Виталик Тыльный выбирает в своем рационе больше овощей и рыбы, чтобы наладить процесс похудения. Сегодня актер поделился рецептом своих любимых котлет из белого окуня, которые частенько готовит на природе.

Теперь ем больше овощей и рыбы. Делюсь любимым рецептом рыбных котлеток. Кстати, чаще всего их готовлю в тандыре. Тогда они имеют привкус копчености и запах дымка. Вкусными получаются и приготовленные дома на сковороде,

– прокомментировал Виталик Тыльный.



Виталик Тыльный / Новый канал

Чтобы приготовить аналогичные котлеты, как у Виталика Тыльного, нам нужно несколько ингредиентов и немного времени. Айда готовить вместе!

Как приготовить рыбные котлеты

Ингредиенты:

– 500 г рыбы (белый окунь)

– 2 ломтика белого хлеба,

– 1 яйцо;

– 2 луковицы;

– 2 ст. л масла;

– соль и перец по вашему вкусу.

Тщательно очистите рыбу, снимите чешую и отварите до готовности. Репчатый лук очистите от шелухи и нарежьте кубиками. Обжарьте лук на разогретой сковороде с маслом до золотистого цвета. Охладите рыбу, выделите косточки. В чаше блендера измельчите рыбу, лук и добавьте яйцо. Посолите фарш и поперчите по вашему вкусу. Сформируйте влажными руками рыбные котлеты и обжарьте их с обеих сторон до готовности. Приятного аппетита!

Кстати, премьера новых выпусков "Варьяты-шоу" уже 17 марта в 19:00 на Новом канале. Не пропустите!