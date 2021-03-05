Актор шоу "Вар'яти" Віталік Тильний розповів, як готувати традиційну угорську страву Бограч.

Український актор та зірка гумор шоу "Вар'яти" Віталік Тильний поділився смачним рецептом традиційної угорської страви Бограч.

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Якщо ви любите наваристі гострі страви з м’ясом, то обов’язково спробуйте приготувати бограч. Традиційно бограч готують в казанку на свіжому повітрі. Але в домашніх умовах можна використати плиту та каструлю. Рецептом ділиться актор "Вяр'яти-шоу" ( Новий канал ) Віталій Тильний.

Смачна, ситна м'ясна страва, запозичена з угорської кухні. Обожнюю її готувати, коли приходять гості, – прокоментував Віталік Тильний.

Як приготувати бограч

Інгредієнти:

– 50 г сала;

– 3 цибулини;

– 5 г паприки;

– 300 г яловичини;

– 400 г свинячих реберець;

– 3 морквини;

– 3 помідори;

– 3 шт. болгарського перцю;

– 5 картоплин;

– 6 зубчиків часнику;

– сіль, перець, зелень на ваш смак.

Для галушок:

– 100 г борошна;

– 2 яйця;

– дрібка солі.

Приготування галушок:

1. Змішайте борошно, сіль та яйця. Замісіть тісто, як на пельмені.

2. Розкатайте ковбасками та поріжте на дрібні шматочки.

Приготування бограчу:

1. Розтопіть сало в казані на вогні (або в каструлі на плиті). Поріжте кружальцями цибулю та додайте до сала.

2. Додайте паприку. Все перемішайте. Поріжте яловичину на шматки. Додайте яловичину та свинячі реберця в казан. Тушкуйте 10 хвилин.

3. Додайте воду, щоб вона вкрила м'ясо. Посоліть, поперчіть та варіть 2,5 години.

4. Поріжте помідори, перець, моркву та картоплю. Додайте їх у казан та готуйте 15 хвилин.

5. Додайте часник та зелень. Усе перемішайте.

6. Додайте галушки та варіть 15 хвилин. Смачного!