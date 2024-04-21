Така закуска – ідеальний додаток до м'ясних страв і гарнірів. Вона гарно розбавить насичені смаки своїм ароматом і кислинкою.

Буде смачно Основа весняного меню: 3 швидкі страви з морепродуктів

Маринований болгарський перець

  • Час: 50 хвилин
  • Порцій: 6

Приготування:

  1. Помийте та висушіть болгарський перець. Розріжте його й вийміть насіння і серцевину. Наріжте соломкою, товщиною близько 5 – 7 міліметрів.
  2. Помийте, почистьте й натріть морквину на тертці для корейської моркви. Червону цибулю теж почистьте й наріжте тоненькими півкільцями.
  3. Змішайте у мисці соєвий соус, коріандр, цукор, оцет, олію, мелений чорний перець, подрібнений часник, а також сіль до смаку.
  4. Складіть у миску всі нарізані овочі й полийте заправкою. Додайте кунжут. Накрийте салат тарілкою і поставте на неї гніт. Відправте в холодильник на 4 – 5 годин, а краще – на ніч.
  5. Перед подачею дістаньте салат і добре перемішайте, щоб сік рівномірно розподілився.