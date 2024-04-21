Така закуска – ідеальний додаток до м'ясних страв і гарнірів. Вона гарно розбавить насичені смаки своїм ароматом і кислинкою.

Буде смачно Основа весняного меню: 3 швидкі страви з морепродуктів

Маринований болгарський перець

Час : 50 хвилин

: 50 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 400 грамів червоного болгарського перцю;

– 1 морква;

– 2 червоні цибулі;

– 4 зубчики часнику;

– 1 столова ложка соєвого соусу;

– 1,5 столової ложки олії;

– 1 столова ложка яблучного оцту;

– 1 чайна ложка меленого коріандру;

– 1 чайна ложка цукру;

– 0,5 чайної ложки солі;

– 1 столова ложка білого кунжуту;

– чорний перець до смаку.

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Приготування:

Помийте та висушіть болгарський перець. Розріжте його й вийміть насіння і серцевину. Наріжте соломкою, товщиною близько 5 – 7 міліметрів. Помийте, почистьте й натріть морквину на тертці для корейської моркви. Червону цибулю теж почистьте й наріжте тоненькими півкільцями. Змішайте у мисці соєвий соус, коріандр, цукор, оцет, олію, мелений чорний перець, подрібнений часник, а також сіль до смаку. Складіть у миску всі нарізані овочі й полийте заправкою. Додайте кунжут. Накрийте салат тарілкою і поставте на неї гніт. Відправте в холодильник на 4 – 5 годин, а краще – на ніч. Перед подачею дістаньте салат і добре перемішайте, щоб сік рівномірно розподілився.

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