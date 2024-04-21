Така закуска – ідеальний додаток до м'ясних страв і гарнірів. Вона гарно розбавить насичені смаки своїм ароматом і кислинкою.
Буде смачно Основа весняного меню: 3 швидкі страви з морепродуктів
Маринований болгарський перець
- Час: 50 хвилин
- Порцій: 6
Приготування:
- Помийте та висушіть болгарський перець. Розріжте його й вийміть насіння і серцевину. Наріжте соломкою, товщиною близько 5 – 7 міліметрів.
- Помийте, почистьте й натріть морквину на тертці для корейської моркви. Червону цибулю теж почистьте й наріжте тоненькими півкільцями.
- Змішайте у мисці соєвий соус, коріандр, цукор, оцет, олію, мелений чорний перець, подрібнений часник, а також сіль до смаку.
- Складіть у миску всі нарізані овочі й полийте заправкою. Додайте кунжут. Накрийте салат тарілкою і поставте на неї гніт. Відправте в холодильник на 4 – 5 годин, а краще – на ніч.
- Перед подачею дістаньте салат і добре перемішайте, щоб сік рівномірно розподілився.