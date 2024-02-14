Для болгарской кухни характерен баланс разных вкусов в одном блюде. Поэтому свои салаты повара непременно подслащивают.

Будет вкусно Ваш любимый будет в восторге: приготовьте незабываемый шашлык в духовке на романтический ужин

Салат "Радуга"

  • Время: 10 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Вымойте все овощи. Перцы почистьте от сердцевины, морковь – от кожуры. Капусту нашинкуйте, зеленый лук и кинзу измельчите, а перцы нарежьте тонкой соломкой. Морковь же натрите на крупной терке.
  2. Отправьте все овощи в миску и перемешайте.
  3. Обжарьте зиру на сухой сковороде. Разотрите ее пестиком вместе с солью и черным перцем. Добавьте сок лайма, оливковое масло, мед и уксус и хорошо перемешайте.
  4. Полейте салат заправкой и украсьте зеленью.