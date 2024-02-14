Для болгарской кухни характерен баланс разных вкусов в одном блюде. Поэтому свои салаты повара непременно подслащивают.
Будет вкусно Ваш любимый будет в восторге: приготовьте незабываемый шашлык в духовке на романтический ужин
Салат "Радуга"
- Время: 10 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Вымойте все овощи. Перцы почистьте от сердцевины, морковь – от кожуры. Капусту нашинкуйте, зеленый лук и кинзу измельчите, а перцы нарежьте тонкой соломкой. Морковь же натрите на крупной терке.
- Отправьте все овощи в миску и перемешайте.
- Обжарьте зиру на сухой сковороде. Разотрите ее пестиком вместе с солью и черным перцем. Добавьте сок лайма, оливковое масло, мед и уксус и хорошо перемешайте.
- Полейте салат заправкой и украсьте зеленью.