Для болгарської кухні характерний баланс різних смаків в одній страві. Тому свої салати кухарі неодмінно підсолоджують.
Буде смачно Ваш коханий буде в захваті: приготуйте незабутній шашлик у духовці на романтичну вечерю
Салат "Веселка"
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Вимийте всі овочі. Перці почистьте від серцевини, моркву – від шкірки. Капусту нашаткуйте, зелену цибулю та кінзу подрібніть, а перці наріжте найтоншою соломкою. Моркву ж натріть на грубій терці.
- Відправте всі овочі до миски та перемішайте.
- Обсмажте зіру на сухій пательні. Розітріть її товкачиком разом із сіллю та чорним перцем. Додайте сік лайма, оливкову олію, мед та оцет і добре перемішайте.
- Полийте салат заправкою та прикрасьте зеленню.