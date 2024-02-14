Для болгарської кухні характерний баланс різних смаків в одній страві. Тому свої салати кухарі неодмінно підсолоджують.

Буде смачно Ваш коханий буде в захваті: приготуйте незабутній шашлик у духовці на романтичну вечерю

Салат "Веселка"

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– четвертина білоголової капусти;

– четвертина червоноголової капусти;

– 1 жовтий перець;

– 2 червоні перці;

– 2 морквини;

– пучок зеленої цибулі;

– пучок кінзи. Заправка:

– 1 столова ложка зіри;

– половина чайної ложки солі;

– чверть чайної ложки меленого чорного перцю;

– 2 столові ложки соку лайма;

– 1 столова ложка меду;

– 2 столові ложки винного оцту;

– 60 мілілітрів оливкової олії Extra Virgin.

Приготування:

Вимийте всі овочі. Перці почистьте від серцевини, моркву – від шкірки. Капусту нашаткуйте, зелену цибулю та кінзу подрібніть, а перці наріжте найтоншою соломкою. Моркву ж натріть на грубій терці. Відправте всі овочі до миски та перемішайте. Обсмажте зіру на сухій пательні. Розітріть її товкачиком разом із сіллю та чорним перцем. Додайте сік лайма, оливкову олію, мед та оцет і добре перемішайте. Полийте салат заправкою та прикрасьте зеленню.

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