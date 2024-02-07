Лучше всего есть это блюдо только что приготовленным. Однако даже холодным салат будет иметь прекрасный вкус.

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Салат из куриной печени

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 500 граммов куриной печени;

– 2 средние луковицы;

– 2 средние морковки;

– горошек консервированный;

– соленые огурцы;

– майонез;

– соль, перец.

Приготовление:

Куриную печень помойте и поставьте вариться до готовности в подсоленной воде. На это нужно ориентировочно 20 минут. Тем временем обжарьте лук и морковь на растительном масле с добавлением сливочного масла. Под крышкой протушите их до готовности, а затем полностью охладите. Готовую печень порежьте соломкой и отправьте в миску. Далее маленьким кубиком порежьте соленые огурцы. Всыпьте их в миску вместе с горошком и охлажденной зажаркой. Заправьте салат майонезом, солью, перцем и перемешайте.

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