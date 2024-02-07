Лучше всего есть это блюдо только что приготовленным. Однако даже холодным салат будет иметь прекрасный вкус.

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Салат из куриной печени

  • Время: 40 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Куриную печень помойте и поставьте вариться до готовности в подсоленной воде. На это нужно ориентировочно 20 минут.
  2. Тем временем обжарьте лук и морковь на растительном масле с добавлением сливочного масла. Под крышкой протушите их до готовности, а затем полностью охладите.
  3. Готовую печень порежьте соломкой и отправьте в миску.
  4. Далее маленьким кубиком порежьте соленые огурцы. Всыпьте их в миску вместе с горошком и охлажденной зажаркой.
  5. Заправьте салат майонезом, солью, перцем и перемешайте.