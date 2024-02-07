Лучше всего есть это блюдо только что приготовленным. Однако даже холодным салат будет иметь прекрасный вкус.
Будет вкусно В 10 раз вкуснее, чем Шуба: рецепт гениального салата из свеклы и сельди
Салат из куриной печени
- Время: 40 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Куриную печень помойте и поставьте вариться до готовности в подсоленной воде. На это нужно ориентировочно 20 минут.
- Тем временем обжарьте лук и морковь на растительном масле с добавлением сливочного масла. Под крышкой протушите их до готовности, а затем полностью охладите.
- Готовую печень порежьте соломкой и отправьте в миску.
- Далее маленьким кубиком порежьте соленые огурцы. Всыпьте их в миску вместе с горошком и охлажденной зажаркой.
- Заправьте салат майонезом, солью, перцем и перемешайте.