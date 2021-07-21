Необычные ингредиенты, которые добавляют к борщу – вы будете удивлены от этих сочетаний

21 июля 2021 , 15:32
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Источник:

официальная страницы Украины в инстаграм

На официальной странице Украины в соцсети инстаграм поделились подборкой различных ингредиентов, которые добавляют к борщу. Среди необычных продуктов для блюда есть даже карась!

Борщ – традиционное блюдо украинской кухни. В состав сытного первого блюда входят: свекла, лук, морковь, капуста, мясо, помидоры, зелень и чесночок.

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Но готовы ли вы к экспериментам? В разных частях Украины местные гурманы добавляют к борщу свои оригинальные ингредиенты, от которых традиционное блюдо становится пикантным и еще более оригинальным.

Если о борще с крапивой мы слышали или даже пробовали, то с молоком или грушей это блюдо трудно себе представить.

Необычные ингредиенты к борщу:

  • сухофрукты;
  • квас (ржаное пиво);
  • яблоко;
  • ягоды;
  • рыба (карась, селедка);
  • крапива;
  • груша;
  • грибы;
  • вишневый сок;
  • маринованные огурцы;
  • молоко.

Что бы вы ни добавили к классическому рецепту, борщ всегда будет оставаться украинским и самым вкусным!

Существует много рецептов борща. У каждой хозяйки он свой, особенный, родной и очень вкусный. Мы подготовили для вас рецепт борща со свининой, он легок в приготовлении и на вкус, как у бабушки.

Рецепт борща со свининой

  • Время: 80 минут
  • Порции: 5 – 6


Борщ / Фото Гастроном

Ингредиенты:
– 400 – 500 г свинины;
– 1 луковица;
– 3 – 4 морковки;
– 6 помидоров;
– 3 – 4 свеклы;
– 1/3 белокочанной капусты;
– 3 картофелины;
– лавровый лист;
– соль на ваш вкус;
– черный молотый перец на ваш вкус.

Приготовление:

  1. Лук нарежьте кубиком, морковь натрите на терке. Выложите на сковороду и обжарьте на масле до готовности.
  2. Нарежьте мясо средними кусками и обжарьте на масле до румяной корочки. Переложите свинину в кастрюлю, залейте водой и отваривайте 40 минут. Не забудьте добавить лавровый лист.
  3. Картофель порежьте на небольшие кусочки. Капусту мелко нашинкуйте. Когда мясо сварится, добавьте картофель, зажарку и капусту.
  4. Когда картофель и капуста сварятся, добавьте в кастрюлю нарезанные помидоры без кожицы и варите еще 15 минут.
  5. Почистите свеклу от кожуры. Натрите на терке и добавьте к борщу. Как только он начнет кипеть, сразу выключите огонь под блюдом.
  6. Добавьте специи по вашему вкусу и мелко нарезанную зелень.
  7. Выжмите чеснок через пресс, перемешайте борщ и накройте крышкой. Снимите с плиты.
  8. Подавайте борщ со сметаной и посыпав зеленью. Приятного аппетита!
Автор: Богданна Рибак