Необычные ингредиенты, которые добавляют к борщу – вы будете удивлены от этих сочетаний
Источник:официальная страницы Украины в инстаграм
На официальной странице Украины в соцсети инстаграм поделились подборкой различных ингредиентов, которые добавляют к борщу. Среди необычных продуктов для блюда есть даже карась!
Борщ – традиционное блюдо украинской кухни. В состав сытного первого блюда входят: свекла, лук, морковь, капуста, мясо, помидоры, зелень и чесночок.
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Но готовы ли вы к экспериментам? В разных частях Украины местные гурманы добавляют к борщу свои оригинальные ингредиенты, от которых традиционное блюдо становится пикантным и еще более оригинальным.
Если о борще с крапивой мы слышали или даже пробовали, то с молоком или грушей это блюдо трудно себе представить.
Необычные ингредиенты к борщу:
- сухофрукты;
- квас (ржаное пиво);
- яблоко;
- ягоды;
- рыба (карась, селедка);
- крапива;
- груша;
- грибы;
- вишневый сок;
- маринованные огурцы;
- молоко.
Что бы вы ни добавили к классическому рецепту, борщ всегда будет оставаться украинским и самым вкусным!
Существует много рецептов борща. У каждой хозяйки он свой, особенный, родной и очень вкусный. Мы подготовили для вас рецепт борща со свининой, он легок в приготовлении и на вкус, как у бабушки.
Рецепт борща со свининой
- Время: 80 минут
- Порции: 5 – 6
Борщ / Фото Гастроном
– 400 – 500 г свинины;
– 1 луковица;
– 3 – 4 морковки;
– 6 помидоров;
– 3 – 4 свеклы;
– 1/3 белокочанной капусты;
– 3 картофелины;
– лавровый лист;
– соль на ваш вкус;
– черный молотый перец на ваш вкус.
Приготовление:
- Лук нарежьте кубиком, морковь натрите на терке. Выложите на сковороду и обжарьте на масле до готовности.
- Нарежьте мясо средними кусками и обжарьте на масле до румяной корочки. Переложите свинину в кастрюлю, залейте водой и отваривайте 40 минут. Не забудьте добавить лавровый лист.
- Картофель порежьте на небольшие кусочки. Капусту мелко нашинкуйте. Когда мясо сварится, добавьте картофель, зажарку и капусту.
- Когда картофель и капуста сварятся, добавьте в кастрюлю нарезанные помидоры без кожицы и варите еще 15 минут.
- Почистите свеклу от кожуры. Натрите на терке и добавьте к борщу. Как только он начнет кипеть, сразу выключите огонь под блюдом.
- Добавьте специи по вашему вкусу и мелко нарезанную зелень.
- Выжмите чеснок через пресс, перемешайте борщ и накройте крышкой. Снимите с плиты.
- Подавайте борщ со сметаной и посыпав зеленью. Приятного аппетита!