Борщ – традиционное блюдо украинской кухни. В состав сытного первого блюда входят: свекла, лук, морковь, капуста, мясо, помидоры, зелень и чесночок.

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Но готовы ли вы к экспериментам? В разных частях Украины местные гурманы добавляют к борщу свои оригинальные ингредиенты, от которых традиционное блюдо становится пикантным и еще более оригинальным.

Если о борще с крапивой мы слышали или даже пробовали, то с молоком или грушей это блюдо трудно себе представить.

Необычные ингредиенты к борщу:

сухофрукты;

квас (ржаное пиво);

яблоко;

ягоды;

рыба (карась, селедка);

крапива;

груша;

грибы;

вишневый сок;

маринованные огурцы;

молоко.

Что бы вы ни добавили к классическому рецепту, борщ всегда будет оставаться украинским и самым вкусным!

Существует много рецептов борща. У каждой хозяйки он свой, особенный, родной и очень вкусный. Мы подготовили для вас рецепт борща со свининой, он легок в приготовлении и на вкус, как у бабушки.

Рецепт борща со свининой

Время: 80 минут

80 минут Порции: 5 – 6



Борщ / Фото Гастроном

Ингредиенты:

– 400 – 500 г свинины;

– 1 луковица;

– 3 – 4 морковки;

– 6 помидоров;

– 3 – 4 свеклы;

– 1/3 белокочанной капусты;

– 3 картофелины;

– лавровый лист;

– соль на ваш вкус;

– черный молотый перец на ваш вкус.

Приготовление: