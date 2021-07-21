Борщ – традиційна страва української кухні. До складу ситної першої страви входять: буряк, цибуля, морква, капуста, м'ясо, помідори, зелень та часничок.

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Та чи готові ви до експериментів? У різних частинах України місцеві гурмани додають до борщу свої оригінальні інгредієнти, від яких традиційна страва стає з пікантною та ще більше оригінальною.

Якщо про борщ з кропивою ми чули, або навіть куштували, то з молоком чи грушею цю страву важко уявити.

Незвичні інгредієнти до борщу:

  • сухофрукти;
  • квас (житнє пиво);
  • яблука;
  • ягоди;
  • риба (карась, хліб, оселедець);
  • кропива;
  • груша;
  • грибами;
  • вишневий сік;
  • мариновані огірки;
  • молоко.

Що б ви не додали до класичного рецепта, борщ завжди залишатиметься українським та найсмачнішим!

Існує багато рецептів борщу. У кожної господині він свій, особливий, рідний та надзвичайно смачний. Ми підготували для вас рецепт борщу зі свининою, він легкий у приготуванні та смакує, як у бабусі.

Рецепт борщу зі свининою

  • Час: 80 хвилин
  • Порції: 5 – 6

борщ
Борщ / Фото Гастроном

Приготування:

  1. Цибулю наріжте кубиком, моркву натріть на тертці. Викладіть на сковороду та обсмажте на олії до готовності.
  2. Наріжте м'ясо середніми шматками та обсмажте на олії до рум'яної скоринки. Перекладіть свинину в каструлю, залийте водою та відварюйте 40 хвилин. Не забудьте додати лавровий лист.
  3. Картоплю поріжте на невеликі шматочки. Капусту дрібно нашинкуйте. Коли м'ясо звариться додайте картоплю, засмажку та капусту.
  4. Коли картопля та капуста зваряться, додайте в каструлю нарізані помідори без шкірки та варіть ще 15 хвилин.
  5. Почистіть буряк від шкірки. Натріть на тертці та додайте до борщу. Як тільки він почне кипіти, одразу вимкніть вогонь під стравою.
  6. Додайте спеції на ваш смак та дрібно нарізану зелень.
  7. Вичавіть часник через прес, перемішайте борщ та накрийте кришкою. Зніміть з плити.
  8. Подавайте борщ зі сметаною та посипавши зеленню. Смачного!