Как приготовить борщ: рецепт от Марко Черветти
Марко Черветти вместе с известным украинским шеф-поваром Юрием Ковриженко предлагают приготовить альтернативный рецепт – борщ с курицей, лисичками, кориандром и имбирем.
Источник:Фейсбук Марк Черветти
Борщ – первое блюдо национальной украинской кухни. В Украине существует около 200 рецептов приготовления.
Итальянский кулинарный эксперт Марк Черветти вместе с украинским шеф-поваром Юрием Ковриженко рассказывают, как приготовить борщ с азиатским акцентом – с курятиной, лисичками с добавлением имбиря и кориандра.
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Рецепт борща
- Для приготовления бульона помойте, очистите курицу. В кастрюле с водой, отварите мясо.
- Помойте, очистите морковь, имбирь.
- В кастрюле с водой, отварите мясо.
- Помойте, очистите от кожуры свеклу, морковь, нарежьте соломкой.
- Лук очистите, измельчите ножом.
- Грибы помойте, нарежьте на 2-4 части.
- Капусту, нарежьте соломкой.
- Чеснок очистите, натрите на крупной терке.
- Помойте укроп, измельчите ножом.
- На сковороде с маслом обжарьте морковь, свеклу и лук, добавьте грибы, тушите до готовности. Добавьте томатную пасту, готовьте 2 минуты.
- Помойте картофель, очистите от кожуры, нарежьте кубиками, выложите в кастрюлю с бульоном. Далее – добавьте капусту, молотый кориандр.
- Овощи выложите в кастрюлю с бульоном, добавьте чеснок, мед, укроп. Варите до готовности. Оставьте борщ на 8–14 часов.
- Выложите в тарелку, добавьте сметану. Приятного аппетита!
Как приготовить борщ – рецепт от Марко Черветти в видео:
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