Марко Черветти вместе с известным украинским шеф-поваром Юрием Ковриженко предлагают приготовить альтернативный рецепт – борщ с курицей, лисичками, кориандром и имбирем.

Борщ – первое блюдо национальной украинской кухни. В Украине существует около 200 рецептов приготовления.

Итальянский кулинарный эксперт Марк Черветти вместе с украинским шеф-поваром Юрием Ковриженко рассказывают, как приготовить борщ с азиатским акцентом – с курятиной, лисичками с добавлением имбиря и кориандра.

Читайте также Как приготовить котлету по-киевски: рецепт от Марко Черветти

Рецепт борща

Ингредиенты для бульона:

– 2 шт. курицы;

– 160 граммов моркови;

– 120 граммов лука;

– 20 граммов имбиря.

Ингредиенты:

– 800 граммов картофеля;

– 350 граммов капусты;

– 5 зубчиков чеснока;

– специи;

– укроп;

– перец;

– соль;

– молотый кориандр;

– 60 граммов меда;

– сметана 15-25%;

– 600 граммов свеклы;

– 300 граммов лука;

– 300 граммов моркови;

– 500 граммов грибов (лисички);

– 250 граммов томатного соуса (свежий или консервированный).

Для приготовления бульона помойте, очистите курицу. В кастрюле с водой, отварите мясо. Помойте, очистите морковь, имбирь. В кастрюле с водой, отварите мясо. Помойте, очистите от кожуры свеклу, морковь, нарежьте соломкой. Лук очистите, измельчите ножом. Грибы помойте, нарежьте на 2-4 части. Капусту, нарежьте соломкой. Чеснок очистите, натрите на крупной терке. Помойте укроп, измельчите ножом. На сковороде с маслом обжарьте морковь, свеклу и лук, добавьте грибы, тушите до готовности. Добавьте томатную пасту, готовьте 2 минуты. Помойте картофель, очистите от кожуры, нарежьте кубиками, выложите в кастрюлю с бульоном. Далее – добавьте капусту, молотый кориандр. Овощи выложите в кастрюлю с бульоном, добавьте чеснок, мед, укроп. Варите до готовности. Оставьте борщ на 8–14 часов. Выложите в тарелку, добавьте сметану. Приятного аппетита!

Как приготовить борщ – рецепт от Марко Черветти в видео: