Представители знаменитого гида Michelin ответили, что в Москве борщ считается фирменным блюдом во многих ресторанах.

Эксперты известного ресторанного гида Michelin ответили на комментарии украинцев после скандала вокруг национальной принадлежности борща.

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"Борщ – это национальное украинское блюдо", "Как вам не стыдно, борщ – это украинское блюдо", "Борщ – это не национальное русское блюдо, их национальное блюдо – это щи", – написали украинцы на странице гида Facebook, обращаясь к авторам гида на английском языке.

Кроме того, в компании Groupe Michelin извинились и исправили ошибку отнесения украинского борща к блюдам русской кухни. Также сообщили, что начали работу над мишленовским гастрономическим гидом по киевским ресторанам. Об этом сообщили представители Посольства Украины во Франции на странице в Facebook.

"Первоначальная версия пресс-релиза, в которой говорилось об "эмблематических национальных первых блюдах русской кухни – борще и рассольнике", после обращения Посольства исправлена. Теперь "на кулинарной сцене в России предлагают овощные и пряные блюда, которые ценят гурманы, в частности, рассольник, а также борщ в его возможных формах и вариациях", – говорится в сообщении.

Напомним, во Львове открылся первый гастрономический бутик с собственными сомелье.