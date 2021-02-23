Як приготувати борщ: рецепт від Марко Черветті
Марко Черветті разом з відомим українським шеф-кухарем Юрієм Ковриженко пропонують приготувати альтернативний рецепт – борщ з курятиною, лисичками, коріандром та імбиром.
Джерело:Фейсбук Марко Черветті
Борщ – страва національної української кухні. В Україні існує близько це 200 рецептів приготування.
Італійський кулінарний експерт Марко Черветті разом з відомим українським шеф-кухарем Юрієм Ковриженко розповідають, як приготувати борщ з азійськими акцентом – з курятиною, лисичками з додаванням імбиру та коріандру.
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Рецепт борщу
- Для приготування бульйону почистіть курку.
- Помийте, почистіть моркву, імбир.
- У каструлі з водою, відваріть м'ясо.
- Помийте, почистіть від шкірки буряк, моркву, наріжте соломкою.
- Цибулю почистіть, подрібніть ножем.
- Гриби помийте, наріжте на 2-4 частини.
- Капусту, наріжте соломкою.
- Часник почистіть, натріть на грубій терці.
- Помийте кріп, подрібніть ножем.
- На пательні з олією обсмажте моркву, буряк та цибулю, додайте гриби, тушкуйте до готовності. Додайте томатну пасту, готуйте 2 хвилини.
- Помийте картоплю, почистіть від шкірки, наріжте кубиками, викладіть у каструлю з бульйоном. Далі – додайте капусту, молотий коріандр.
- Овочі викладіть у каструлю з бульйоном, додайте часник, мед, кріп. Варіть до готовності. Залиште борщ на 8-14 годин.
- Викладіть у тарілку, додайте сметану. Смачного!
Як приготувати борщ – рецепт від Марко Черветті у відео:
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