Вкус удивит с первой ложки: борщ с вишнями по рецепту предков
17 июля 2023, 10:20Читати новину українською
Существует множество рецептов приготовления настоящего украинского борща. Наши предки готовили его со свеклой, щавелем или крапивой Но пробовали ли вы его с вишнями?
Борщ – давнее блюдо украинской кухни, которое часто готовят не только по большим праздникам, но и по воскресеньям. Мы дома готовим традиционный красный борщ на бульоне с добавлением свеклы, моркови, картофеля.
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Популярными вариантами первого блюда также борщ с грибами, фасолью, черносливом и даже с вишней.
Рецепт борща с вишнями
- Время: 3 – 4 часа
- Порции: 8
– 370 граммов говядины на кости;
– 180 граммов лука;
– 370 граммов моркови;
– 1 лавровый лист;
– 1 штука бадьяна;
– 180 граммов моркови;
– 2 грамма тмина;
– 100 граммов лука;
– 2 грамма паприки;
– 130 граммов болгарского перца;
– 300 граммов помидоров;
– 580 граммов свеклы;
– 15 граммов чеснока;
– 1 столовая ложка лимонного сока;
– 12 граммов соли;
– 4 грамма черного молотого перца;
– 300 граммов вишни;
– 450 граммов картофеля;
– 300 граммов белокочанной капусты.
Приготовление:
- Для бульона: говядину отвариваем 3 часа со 180 граммами лука, 370 граммами моркови, бадьяной звездочкой, солью и лавровым листом. Когда бульон будет готов, процеживаем его и оставьте только мясо, которое затем нарезаем перед подачей.
- Отдельно готовим 3 зажарки: измельченную морковь (180 граммов) с тмином, луком (100 граммов) и паприкой; болгарский перец с помидорами; предварительно запеченная свекла, нарезанная соломкой, с лимонным соком и чесноком.
- Поочередно добавляем зажарки в бульон.
- Затем добавляем картофель, мелко нарезанную капусту и вишню без косточки. Сразу же выключаем плиту, накрываем кастрюлю крышкой и оставляем на 1 час.
- Через час борщ можно подавать: наливаем его в тарелку, добавляем мясо, посыпаем укропом и отдельно подаем сметану.
Приятного аппетита!Понравился рецепт? Попробуйте также приготовить пожилой зеленый борщ со щавелем по нашему рецепту.