Борщ – давня страва української кухні, яку часто готують не тільки на великі свята, а й щонеділі. Ми вдома готуємо традиційний червоний борщ на бульйоні з додаванням буряків, моркви, картоплі.
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Популярними варіантами першої страви також є борщ з грибами, квасолею, чорносливом та навіть з вишнею.
Рецепт борщу з вишнями
- Час: 3 – 4 години
- Порції: 8
Приготування:
- Для бульйону: яловичину відварюємо 3 години зі 180 грамами цибулі, 370 грамами моркви, зірочкою бадьяну, сіллю та лавровим листом. Коли бульйон буде готовий, проціджуємо його і залишити тільки м’ясо, яке потім нарізаємо перед подачею.
- Окремо готуємо 3 зажарки: подрібнену моркву (180 грамів) з кмином, цибулею (100 грамів) і паприкою; болгарський перець з помідорами; попередньо запечений буряк, нарізаний соломкою, з лимонним соком і часником.
- По черзі додаємо зажарки у бульйон.
- Потім додаємо картоплю, дрібно нарізану капусту і вишню без кісточки. Одразу ж вимикаємо плиту, накриваємо каструлю кришкою і залишаємо на 1 годину.
- Через годину борщ можна подавати: наливаємо його у тарілку, додаємо м’ясо, посипаємо кропом і окремо подаємо сметану.
Смачного!