Соберите всю семью за обеденным столом и угостите наваристым зеленым борщом по старинному рецепту наших бабушек.
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Этот рецепт зеленого борща со щавелем станет изюминкой вашего стола.
Рецепт зеленого борща
- Время: 2 часа
- Порции: 8
Приготовление:
- Набираем воду в кастрюлю, кладем мясо, ставим на средний огонь, варим до готовности мяса. Чтобы бульон для борща был прозрачен – собираем пену.
- Нарезаем кусочками картофель, морковь. Бросаем в кипящий бульон овощи и целую луковицу. Продолжаем варить до готовности овощей.
- Нарезаем сало кубиками и обжариваем до шкварок. Нарезаем укроп мелко и промываем пшено. В миску складываем пшено, укроп, шкварки. Перетираем все в блендере или руками через сито. Добавляем перетертую затирку к борщу, продолжаем варить 15 минут.
- Нарезаем щавель, добавляем и провариваем 5 минут.
- В конце нарезаем отварные яйца кубиком, добавляем к борщу вместе со специями. Выключаем огонь и даем немного настояться. Зеленый борщ можно подавать со сметаной.
Приятного аппетита!