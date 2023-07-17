Борщ – давнее блюдо украинской кухни, которое часто готовят не только по большим праздникам, но и по воскресеньям. Мы дома готовим традиционный красный борщ на бульоне с добавлением свеклы, моркови, картофеля.

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Популярными вариантами первого блюда также борщ с грибами, фасолью, черносливом и даже с вишней.

Рецепт борща с вишнями

Время: 3 – 4 часа

3 – 4 часа Порции: 8

Ингредиенты:

– 370 граммов говядины на кости;

– 180 граммов лука;

– 370 граммов моркови;

– 1 лавровый лист;

– 1 штука бадьяна;

– 180 граммов моркови;

– 2 грамма тмина;

– 100 граммов лука;

– 2 грамма паприки;

– 130 граммов болгарского перца;

– 300 граммов помидоров;

– 580 граммов свеклы;

– 15 граммов чеснока;

– 1 столовая ложка лимонного сока;

– 12 граммов соли;

– 4 грамма черного молотого перца;

– 300 граммов вишни;

– 450 граммов картофеля;

– 300 граммов белокочанной капусты.

Приготовление:

Для бульона: говядину отвариваем 3 часа со 180 граммами лука, 370 граммами моркови, бадьяной звездочкой, солью и лавровым листом. Когда бульон будет готов, процеживаем его и оставьте только мясо, которое затем нарезаем перед подачей.

Отдельно готовим 3 зажарки: измельченную морковь (180 граммов) с тмином, луком (100 граммов) и паприкой; болгарский перец с помидорами; предварительно запеченная свекла, нарезанная соломкой, с лимонным соком и чесноком.

Поочередно добавляем зажарки в бульон.

Затем добавляем картофель, мелко нарезанную капусту и вишню без косточки. Сразу же выключаем плиту, накрываем кастрюлю крышкой и оставляем на 1 час.

Через час борщ можно подавать: наливаем его в тарелку, добавляем мясо, посыпаем укропом и отдельно подаем сметану.

Приятного аппетита!

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