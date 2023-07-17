Борщ – давнее блюдо украинской кухни, которое часто готовят не только по большим праздникам, но и по воскресеньям. Мы дома готовим традиционный красный борщ на бульоне с добавлением свеклы, моркови, картофеля.
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Популярными вариантами первого блюда также борщ с грибами, фасолью, черносливом и даже с вишней.
Рецепт борща с вишнями
- Время: 3 – 4 часа
- Порции: 8
Приготовление:
- Для бульона: говядину отвариваем 3 часа со 180 граммами лука, 370 граммами моркови, бадьяной звездочкой, солью и лавровым листом. Когда бульон будет готов, процеживаем его и оставьте только мясо, которое затем нарезаем перед подачей.
- Отдельно готовим 3 зажарки: измельченную морковь (180 граммов) с тмином, луком (100 граммов) и паприкой; болгарский перец с помидорами; предварительно запеченная свекла, нарезанная соломкой, с лимонным соком и чесноком.
- Поочередно добавляем зажарки в бульон.
- Затем добавляем картофель, мелко нарезанную капусту и вишню без косточки. Сразу же выключаем плиту, накрываем кастрюлю крышкой и оставляем на 1 час.
- Через час борщ можно подавать: наливаем его в тарелку, добавляем мясо, посыпаем укропом и отдельно подаем сметану.
Приятного аппетита!