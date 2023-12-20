Львівська фудблогерка та дослідниця української кулінарної спадщини Маріанна Душар (Пані Стефа) поділилася давнім рецептом пісного борщу з вушками від Дарії Цвєк. Обов'язково спробуйте його приготувати – вам сподобається.
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Рецепт борщу з вушками на Святвечір
- Час: 3 години
- Порцій: 4
Приготування:
- Щоб приготувати буряковий квас, почистьте та помийте буряки, після чого наріжте їх на дрібні частинки, складіть в літрову банку та залийте холодною водою, щоб вона тільки вкрила їх. Покладіть скоринку з чорного хліба і зав'яжіть марлею. Залиште в теплому місці, на 6 – 7 днів, поки квас не отримає приємний смак.
- Буряки та овочі для борщу почистьте, гриби помийте. Буряки наріжте на частини та разом з іншими овочами й грибами покладіть у 2 літри окропу. Варіть на повільному вогні під щільно накритою кришкою, поки все не приготується.
- Варені буряки протріть на грубій терці, скропіть буряковим квасом або розведеною водою лимонною кислотою.
- Борошно підсмажте на олії до світлого кольору, заправте борщ, доведіть до кипіння й посоліть. Тоді зніміть з вогню, влийте буряковий квас, додайте буряки, лавровий листок на 5 хвилин і дайте борщу настоятися. Для поліпшення смаку додайте до борщу трохи цукру.
- Щоб приготувати вушка, просійте борошно і теплою водою замісіть тісто. Місіть довго, поки воно не стане еластичним. Потім тонко розкачайте, наріжте на смужки, а тоді – на квадрати 4 на 4 сантиметри. Покладіть начинку, складіть в трикутник і заліпіть. Потім зліпіть протилежні кутики у вигляді вушка. Розкладіть на дошку, посипану борошном, і прикрийте, щоб не висихали.
- Варіть вушка у великій кількості окропу, не накриваючи кришкою. Коли вони спливуть наверх і набрякнуть – виберіть їх на друшляк, сполосніть холодною водою, дайте, щоб вона стекла, та перекладіть в миску. Посоліть, полийте олією, щоб не злипалися, накрийте і до подачі на стіл тримайте на водяній бані.
- Щоб приготувати начинку для вушок з оселедця, залийте його на ніч чаєм, тоді почистьте, відділіть філе від кісток та дуже дрібно посічіть. Подрібнену цибулю потушкуйте на олії, додайте сухарі з булки, підсмажте та вимішайте з оселедцем. Посоліть, поперчіть та дайте охолонути.
- Для грибної начинки сушені білі гриби промийте та замочіть в холодній воді на ніч. Потім зваріть їх в тій самій воді, відцідіть, дрібно поріжте та змішайте із засмаженою на олії цибулькою. Посоліть та поперчіть до смаку.
- Покладіть вушка до тарілки та залийте борщем. Не додавайте сметани, адже ця страва – пісна.