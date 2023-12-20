Львівська фудблогерка та дослідниця української кулінарної спадщини Маріанна Душар (Пані Стефа) поділилася давнім рецептом пісного борщу з вушками від Дарії Цвєк. Обов'язково спробуйте його приготувати – вам сподобається.

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Рецепт борщу з вушками на Святвечір

Час : 3 години

: 3 години Порцій: 4

Інгредієнти для борщу:

– 2 – 3 буряки;

– цибуля;

– петрушка;

– морква;

– скибка капусти;

– 1 столова ложка олії;

– 1 столова ложка борошна;

– 2 сушені гриби;

– буряковий квас;

– сіль, цукор, лавровий листок до смаку. Буряковий квас:

– червоний буряк;

– часник;

– сіль;

– вода;

– скибка чорного хліба. Тісто для вушок:

– 300 грамів борошна;

– вода. Начинка з оселедцем:

– оселедець;

– цибуля;

– 1 столова ложка олії;

– 1 – 2 столові ложки мелених сухарів із булки;

– сіль, перець. Начинка з грибами:

– 50 грамів сушених білих грибів;

– цибуля;

– 1 столова ложка олії;

– сіль, перець

Приготування:

Щоб приготувати буряковий квас, почистьте та помийте буряки, після чого наріжте їх на дрібні частинки, складіть в літрову банку та залийте холодною водою, щоб вона тільки вкрила їх. Покладіть скоринку з чорного хліба і зав'яжіть марлею. Залиште в теплому місці, на 6 – 7 днів, поки квас не отримає приємний смак. Цікаво! Буряковий квас можна використовувати не лише для борщу, а й просто пити. Спробуйте додати в банку корінь селери – вона збагатить смак. Буряки та овочі для борщу почистьте, гриби помийте. Буряки наріжте на частини та разом з іншими овочами й грибами покладіть у 2 літри окропу. Варіть на повільному вогні під щільно накритою кришкою, поки все не приготується. Варені буряки протріть на грубій терці, скропіть буряковим квасом або розведеною водою лимонною кислотою. Борошно підсмажте на олії до світлого кольору, заправте борщ, доведіть до кипіння й посоліть. Тоді зніміть з вогню, влийте буряковий квас, додайте буряки, лавровий листок на 5 хвилин і дайте борщу настоятися. Для поліпшення смаку додайте до борщу трохи цукру. Щоб приготувати вушка, просійте борошно і теплою водою замісіть тісто. Місіть довго, поки воно не стане еластичним. Потім тонко розкачайте, наріжте на смужки, а тоді – на квадрати 4 на 4 сантиметри. Покладіть начинку, складіть в трикутник і заліпіть. Потім зліпіть протилежні кутики у вигляді вушка. Розкладіть на дошку, посипану борошном, і прикрийте, щоб не висихали. Варіть вушка у великій кількості окропу, не накриваючи кришкою. Коли вони спливуть наверх і набрякнуть – виберіть їх на друшляк, сполосніть холодною водою, дайте, щоб вона стекла, та перекладіть в миску. Посоліть, полийте олією, щоб не злипалися, накрийте і до подачі на стіл тримайте на водяній бані. Щоб приготувати начинку для вушок з оселедця, залийте його на ніч чаєм, тоді почистьте, відділіть філе від кісток та дуже дрібно посічіть. Подрібнену цибулю потушкуйте на олії, додайте сухарі з булки, підсмажте та вимішайте з оселедцем. Посоліть, поперчіть та дайте охолонути. Для грибної начинки сушені білі гриби промийте та замочіть в холодній воді на ніч. Потім зваріть їх в тій самій воді, відцідіть, дрібно поріжте та змішайте із засмаженою на олії цибулькою. Посоліть та поперчіть до смаку. Покладіть вушка до тарілки та залийте борщем. Не додавайте сметани, адже ця страва – пісна.

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