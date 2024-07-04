Бюджетно и очень вкусно: готовим бризоли –быструю закуску за считанные гривны

4 июля 2024, 19:59
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Источник:

inna_la.food

Бризоли –вкусная и бюджетная закуска. Если вы их еще никогда не готовили, попробуйте – вам понравится.

Бризоли прекрасно подойдут даже на праздничный стол. Также их можно приготовить для быстрого перекуса.

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Бризоли с фаршем

  • Время: 30 минут
  • Порций: 6
Ингредиенты:
– 300 граммов фарша;
– 1 луковица;
– вафельные коржи;
– 100 граммов сыра;
– 100 миллилитров сливок;
– соль, перец по вкусу;
– 2 яйца.

Смотрите, как готовить бризоли: видео

Приготовление:

  1. На крупной терке натрите очищенный лук и сыр. Добавьте фарш, соль, специи и 50 миллилитров сливок. Хорошо перемешайте.
  2. Намажьте вафельный корж начинкой и накройте вторым коржом. Повторяйте, пока начинка не закончится.
  3. Далее вбейте яйца в миску. Добавьте оставшиеся сливки и соль. Взбейте вилкой.
  4. Нарежьте вафли на треугольники. Каждый обмакните в яйца со сливками.
  5. Обжаривайте на среднем огне с двух сторон под крышкой до золотистой корочки.

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Автор: Ольга Котів