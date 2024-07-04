Бризолі чудово підійдуть навіть на святковий стіл. Також їх можна приготувати для швидкого перекусу.
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Бризолі з фаршем
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 6
Дивіться, як готувати бризолі: відео
Приготування:
- На великій терці натріть очищену цибулю та сир. Додайте фарш, сіль, спеції та 50 мілілітрів вершків. Добре перемішайте.
- Намажте вафельний корж начинкою та накрийте другим коржем. Повторюйте, поки начинка не закінчиться.
- Далі вбийте яйця у миску. Додайте вершки, що залишилися, та сіль. Збийте виделкою.
- Наріжте вафлі на трикутники. Кожен вмочіть у яйця з вершками.
- Обсмажуйте на середньому вогні з двох сторін під кришкою до золотавої скоринки.