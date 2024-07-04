Бризоли прекрасно подойдут даже на праздничный стол. Также их можно приготовить для быстрого перекуса.
Будет вкусно Всего 2 ингредиента: элементарный рецепт королевской намазки, которая вас удивит
Бризоли с фаршем
- Время: 30 минут
- Порций: 6
Смотрите, как готовить бризоли: видео
Приготовление:
- На крупной терке натрите очищенный лук и сыр. Добавьте фарш, соль, специи и 50 миллилитров сливок. Хорошо перемешайте.
- Намажьте вафельный корж начинкой и накройте вторым коржом. Повторяйте, пока начинка не закончится.
- Далее вбейте яйца в миску. Добавьте оставшиеся сливки и соль. Взбейте вилкой.
- Нарежьте вафли на треугольники. Каждый обмакните в яйца со сливками.
- Обжаривайте на среднем огне с двух сторон под крышкой до золотистой корочки.