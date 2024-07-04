Бризоли прекрасно подойдут даже на праздничный стол. Также их можно приготовить для быстрого перекуса.

Будет вкусно Всего 2 ингредиента: элементарный рецепт королевской намазки, которая вас удивит

Бризоли с фаршем

  • Время: 30 минут
  • Порций: 6

Смотрите, как готовить бризоли: видео

Приготовление:

  1. На крупной терке натрите очищенный лук и сыр. Добавьте фарш, соль, специи и 50 миллилитров сливок. Хорошо перемешайте.
  2. Намажьте вафельный корж начинкой и накройте вторым коржом. Повторяйте, пока начинка не закончится.
  3. Далее вбейте яйца в миску. Добавьте оставшиеся сливки и соль. Взбейте вилкой.
  4. Нарежьте вафли на треугольники. Каждый обмакните в яйца со сливками.
  5. Обжаривайте на среднем огне с двух сторон под крышкой до золотистой корочки.