Секретным ингредиентом этого паштета является яблоко. Вы удивитесь, насколько оно подходит к печени.
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Рецепт самого вкусного печеночного паштета.
- Время: 1 час
- Порций: 4
Смотрите, как приготовить печеночный паштет: видео
Приготовление:
- Помойте печень и обрежьте все лишнее. Положите в форму для запекания.
- Почистите и помойте овощи и яблоко. Нарежьте произвольными кусками и отправьте к печени.
- Добавьте сливки, масло, соль, перец по вкусу и запекайте в течение 1 часа в разогретой до 220 градусов духовке. Готовую печень можно оставить еще на час в выключенной духовке.
- Измельчите все блендером до однородности и поставьте в холодильник для застывания.