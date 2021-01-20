Екатерина Пескова запомнилась нам еще с кулинарного шоу "Мастер Шеф. Профессионалы", ведь девушка была за шаг до победы но, к сожалению, фортуна была в этот день не на ее стороне. Сегодня кондитер и ресторатор предлагает приготовить вкусные брускеты с тыквой на закуску, которые прекрасно подойдут для всей семьи.

Шеф-повар и кондитер Екатерина Пескова предлагает приготовить вкусную закуску из тыквы для завтрака или перекуса на каждый день. Smachno News рекомендует готовить брускеты с тыквой от шеф-повара на завтрак.

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Для приготовления просто и вкусной закуски нам нужны привычные ингредиенты и 30 минут времени.

Как приготовить закуску из тыквы

Ингредиенты:

– тыква;

– хлеб;

– сыр фета;

– бальзамический уксус;

– мята/эстрагон;

– соль / сахар;

– любимые специи;

– оливковое масло;

– сливочное масло.

Тщательно моем тыкву, чистим ее от семян и нарезаем крупными кусками. Выложите куски тыквы на фольгу, полейте маслом и посыпьте сахаром, чтобы при выпекании тыква закарамелизировалась. Также куски тыквы нужно полить маслом и по желанию положить несколько листочков мяты и сливочное масло. Тщательно заверните тыкву в фольгу и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку выпекаться 20-25 минут. Пока тыква запекается в духовке, поджарьте кусочки хлеба на сливочном масле до золотистой корочки. Готовую тыкву разомните вилкой, выложите пюре на хлеб и сверху покрошите сыр фета. Задекорируйте закуску бальзамическим уксусом, посыпьте любимой зеленью, специями и мятой и подавайте к столу. Приятного аппетита!

Видео рецепта приготовления вкусных брускет с тыквой от Екатерины Песковой: