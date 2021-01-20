Закуска на каждый день: вкусные брускеты с тыквой от Кати Песковой
Екатерина Пескова запомнилась нам еще с кулинарного шоу "Мастер Шеф. Профессионалы", ведь девушка была за шаг до победы но, к сожалению, фортуна была в этот день не на ее стороне. Сегодня кондитер и ресторатор предлагает приготовить вкусные брускеты с тыквой на закуску, которые прекрасно подойдут для всей семьи.
Шеф-повар и кондитер Екатерина Пескова предлагает приготовить вкусную закуску из тыквы для завтрака или перекуса на каждый день. Smachno News рекомендует готовить брускеты с тыквой от шеф-повара на завтрак.
Читайте также Морковный суп с сыром тофу по рецепту победителя "Мастер Шеф. Профессионалы" Евгения Грибеника
Для приготовления просто и вкусной закуски нам нужны привычные ингредиенты и 30 минут времени.
Как приготовить закуску из тыквы
- Тщательно моем тыкву, чистим ее от семян и нарезаем крупными кусками.
- Выложите куски тыквы на фольгу, полейте маслом и посыпьте сахаром, чтобы при выпекании тыква закарамелизировалась.
- Также куски тыквы нужно полить маслом и по желанию положить несколько листочков мяты и сливочное масло.
- Тщательно заверните тыкву в фольгу и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку выпекаться 20-25 минут.
- Пока тыква запекается в духовке, поджарьте кусочки хлеба на сливочном масле до золотистой корочки.
- Готовую тыкву разомните вилкой, выложите пюре на хлеб и сверху покрошите сыр фета.
- Задекорируйте закуску бальзамическим уксусом, посыпьте любимой зеленью, специями и мятой и подавайте к столу. Приятного аппетита!
Видео рецепта приготовления вкусных брускет с тыквой от Екатерины Песковой:
Источник: SmachnoNews
Поделиться новостью