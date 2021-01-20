Закуска на кожен день: смачні брускети з гарбузом від Каті Пєскової
Катерина Пєскова запам'яталася нам ще з кулінарного шоу "Мастер Шеф. Професіонали", адже дівчина була за крок до перемоги та, на жаль, фортуна була в цей день не на її стороні. Сьогодні кондитерка та ресторатор пропонує приготувати смачні брускети з гарбузом на закуску, які чудово підійдуть для всієї сім'ї.
Шеф-кухар та кондитер Катерина Пєскова пропонує приготувати смачну закуску з гарбуза для сніданку або перекусу на кожен день. Smachno News рекомендує готувати брускети з гарбузом від шеф-кухаря на сніданок.
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Для приготування просто та смачної закуски нам потрібні звичні інгредієнти та 30 хвилин часу.
Як приготувати закуску з гарбуза
- Ретельно миємо гарбуз, чистимо його від насіння та нарізаємо великими шматками.
- Викладіть шматки гарбуза на фольгу, полийте олією та посипте цукром, щоб при випіканні гарбуз закарамелізувався.
- Також шматки гарбуза потрібно посипати олією та за бажанням покласти кілька листочків м'яти й вершкове масло.
- Ретельно загорніть гарбуз у фольгу та відправте в розігріту до 180 градусів духовку випікатися 20-25 хвилин.
- Доки гарбуз запікається в духовці підсмажте шматочки хліба на вершковому маслі до золотистої скоринки.
- Готовий гарбуз розімніть виделкою, викладіть пюре на хліб та зверху покришіть сир Фета.
- Задекоруйте закуску бальзамічним оцтом, посипте улюбленою зеленню, спеціями та м'ятою та подавайте до столу. Смачного!
Відео рецепт приготування смачних брускет з гарбузом від Катерини Пєскової:
Джерело: SmachnoNews
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