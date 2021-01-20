Катерина Пєскова запам'яталася нам ще з кулінарного шоу "Мастер Шеф. Професіонали", адже дівчина була за крок до перемоги та, на жаль, фортуна була в цей день не на її стороні. Сьогодні кондитерка та ресторатор пропонує приготувати смачні брускети з гарбузом на закуску, які чудово підійдуть для всієї сім'ї.

Шеф-кухар та кондитер Катерина Пєскова пропонує приготувати смачну закуску з гарбуза для сніданку або перекусу на кожен день. Smachno News рекомендує готувати брускети з гарбузом від шеф-кухаря на сніданок.

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Для приготування просто та смачної закуски нам потрібні звичні інгредієнти та 30 хвилин часу.

Як приготувати закуску з гарбуза

Інгредієнти:

– гарбуз;

– хліб;

– сир Фета;

– бальзамічний оцет;

– м'ята/естрагон;

– сіль/цукор;

– улюблені спеції;

– оливкова олія;

– вершкове масло.

Ретельно миємо гарбуз, чистимо його від насіння та нарізаємо великими шматками. Викладіть шматки гарбуза на фольгу, полийте олією та посипте цукром, щоб при випіканні гарбуз закарамелізувався. Також шматки гарбуза потрібно посипати олією та за бажанням покласти кілька листочків м'яти й вершкове масло. Ретельно загорніть гарбуз у фольгу та відправте в розігріту до 180 градусів духовку випікатися 20-25 хвилин. Доки гарбуз запікається в духовці підсмажте шматочки хліба на вершковому маслі до золотистої скоринки. Готовий гарбуз розімніть виделкою, викладіть пюре на хліб та зверху покришіть сир Фета. Задекоруйте закуску бальзамічним оцтом, посипте улюбленою зеленню, спеціями та м'ятою та подавайте до столу. Смачного!

Відео рецепт приготування смачних брускет з гарбузом від Катерини Пєскової: