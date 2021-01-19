Праздники закончились, настало время для диетических и полезных супчиков. Один из таких предлагает приготовить шеф-повар Евгений Грибеник – низкокалорийный и постный суп с морковью, имбирем и сыром Тофу.

Победитель "Мастер Шеф. Профессионалы" 2 сезона, главный шеф-повар ресторана "Фабиос" Евгений Грибеник охотно научит вас готовить разнообразные блюда, ведь кулинария – это его жизнь. Smachno News предлагает приготовить вкусный морковный суп по рецепту шеф-повара.

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Этот суп смело можно назвать низкокалорийным и диетическим, а пикантности в нем придаст имбирь. Евгений Грибеник отметил еще несколько секретов в приготовлении постного супа из моркови: шеф-повар отмечает то, что лучше нарезать морковь не сильно грубыми кусочками, а в процессе приготовления немного ее недоварить. Именно так суп сохранит свой яркий цвет и максимум витаминов в ингредиентах.

Как приготовить суп из моркови

Ингредиенты:

– 2-3 средние морковки;

– 1 луковица;

– 2-3 зубчика чеснока;

– зелень укропа;

– оливковое масло,

– сыр Тофу;

– маринованный имбирь.

Тщательно обжариваем на оливковом масле нарезанный кубиками лук до золотой корочки в кастрюле, в которой мы будем в дальнейшем готовить суп. Добавляем раздавленный зубчик чеснока и перемешиваем. Нарежьте кольцами морковь и добавьте к зажарке. Залейте овощи водой и продолжайте варить на слабом огне. Замаринуйте сыр Тофу в соевом соусе и соке из-под имбиря. Добавьте в суп щепотку имбиря, влейте немного сока из него и измельчите все ингредиенты блендером прямо в кастрюле. Через 10 минут маринования сыра Тофу запанируйте его в смеси кунжута и тмина и обжарьте на сковороде со сливочным маслом и маслом до золотистой корочки. Разлейте суп по тарелкам, в каждую из них выложите по несколько кусочков обжаренного сыра и добавьте веточку укропа – приятного аппетита!

Видеорецепт приготовления супа из моркови, имбиря и сыра Тофу от Евгения Грибеника: