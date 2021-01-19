Морковный суп с сыром тофу по рецепту победителя "Мастер Шеф. Профессионалы" Евгения Грибеника
Праздники закончились, настало время для диетических и полезных супчиков. Один из таких предлагает приготовить шеф-повар Евгений Грибеник – низкокалорийный и постный суп с морковью, имбирем и сыром Тофу.
Победитель "Мастер Шеф. Профессионалы" 2 сезона, главный шеф-повар ресторана "Фабиос" Евгений Грибеник охотно научит вас готовить разнообразные блюда, ведь кулинария – это его жизнь. Smachno News предлагает приготовить вкусный морковный суп по рецепту шеф-повара.
Читайте также Вегетарианские супы: домашние рецепты на любой вкус
Этот суп смело можно назвать низкокалорийным и диетическим, а пикантности в нем придаст имбирь. Евгений Грибеник отметил еще несколько секретов в приготовлении постного супа из моркови: шеф-повар отмечает то, что лучше нарезать морковь не сильно грубыми кусочками, а в процессе приготовления немного ее недоварить. Именно так суп сохранит свой яркий цвет и максимум витаминов в ингредиентах.
Как приготовить суп из моркови
- Тщательно обжариваем на оливковом масле нарезанный кубиками лук до золотой корочки в кастрюле, в которой мы будем в дальнейшем готовить суп. Добавляем раздавленный зубчик чеснока и перемешиваем.
- Нарежьте кольцами морковь и добавьте к зажарке. Залейте овощи водой и продолжайте варить на слабом огне.
- Замаринуйте сыр Тофу в соевом соусе и соке из-под имбиря.
- Добавьте в суп щепотку имбиря, влейте немного сока из него и измельчите все ингредиенты блендером прямо в кастрюле.
- Через 10 минут маринования сыра Тофу запанируйте его в смеси кунжута и тмина и обжарьте на сковороде со сливочным маслом и маслом до золотистой корочки.
- Разлейте суп по тарелкам, в каждую из них выложите по несколько кусочков обжаренного сыра и добавьте веточку укропа – приятного аппетита!
Видеорецепт приготовления супа из моркови, имбиря и сыра Тофу от Евгения Грибеника:
Источник: SmachnoNews
Поделиться новостью