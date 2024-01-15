Значительно лучше, чем известные бейглы: простой рецепт самой известной турецкой выпечки
15 января 2024, 15:30Читати новину українською
Источник:katlin_stay
Турецкая кухня – богата разнообразной выпечкой. В частности, предлагаем вам приготовить симиты с кунжутом.
Эти булочки можно начинять чем угодно. Кроме этого, симиты имеют прекрасный вкус сами по себе.
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Симиты с кунжутом – простой рецепт
- Время: 1 час 30 минут
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 250 граммов муки;
– 5 граммов дрожжей;
– половина чайной ложки сахара;
– 1 чайная ложка соли;
– 1 чайная ложка масла;
– 135 миллилитров теплой воды.
Чтобы обмочить бублики:
– 120 миллилитров теплой воды;
– 2 столовые ложки меда;
– 70 граммов кунжута.
Приготовление:
- В теплой воде растворите сахар и дрожжи. Добавьте масло, соль и просеянную муку.
- Хорошо вымешайте тесто примерно 3 – 4 минуты. Затем разделите его на 4 равные части и сформируйте небольшие колбаски.
- Тесто немного смажьте растительным маслом, накройте пищевой пленкой и оставьте отдохнуть на 30 минут.
- Тем временем на сухой сковороде обжарьте кунжут до золотистости, а мед смешайте с водой.
- Тесто скрутите в жгут длиной примерно 50 – 60 сантиметров. Сложите его пополам и закрутите, слегка прижав по всей длине, чтобы тесто не раскрутилось. Сформируйте кольцо и хорошо защипнете край.
- Смочите бублик с обеих сторон в медовой воде, обваляйте в кунжуте и выложите на пергамент.
- Накройте симиты полотенцем и оставьте на 15 минут, после чего немного их растяните, увеличив диаметр, и снова оставьте на 5 – 10 минут.
- Разогрейте духовку до 180 градусов и поставьте туда противень с водой.
- Отправьте симиты выпекаться на 25 – 35 минут. Готовые бублики можно разрезать пополам и положить туда любую начинку.