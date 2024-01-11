Вам нужна только пачка фило. Это тесто уже тонко раскатано, так что оно отлично подойдет для приготовления пахлавы.

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Настоящая турецкая пахлава – пошаговый рецепт

Время : 50 минут

: 50 минут Порций: 8

Ингредиенты:

– 1 пачка теста фило;

– 125 граммов масла;

– 30 граммов подсолнечного масла;

– 100 граммов орешков;

– 150 миллилитров воды;

– 150 граммов сахара;

– 1 чайная ложка лимонного сока.

Приготовление:

Измельчите орешки. Растопите сливочное масло, добавьте растительное и перемешайте. На дно формы налейте немного масла. Положите половину листьев фило. На тесто равномерно распределите орешки и накройте второй половиной фило. Вылейте сверху все масло и распределите. Нарежьте на порционные кусочки. Отправьте выпекаться в разогретую до 170 градусов духовку на 20 – 25 минут до золотистого цвета. Тем временем приготовьте сироп. Соедините сахар, воду и сок лимона. Поставьте на плиту и доведите до кипения. Проварите несколько минут. Горячую пахлаву залейте сиропом. Дайте десерту настояться и остыть несколько часов. Подавайте пахлаву холодной и с мороженым.

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