Вам нужна только пачка фило. Это тесто уже тонко раскатано, так что оно отлично подойдет для приготовления пахлавы.

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Настоящая турецкая пахлава – пошаговый рецепт

  • Время: 50 минут
  • Порций: 8

Приготовление:

  1. Измельчите орешки. Растопите сливочное масло, добавьте растительное и перемешайте.
  2. На дно формы налейте немного масла. Положите половину листьев фило.
  3. На тесто равномерно распределите орешки и накройте второй половиной фило.
  4. Вылейте сверху все масло и распределите. Нарежьте на порционные кусочки.
  5. Отправьте выпекаться в разогретую до 170 градусов духовку на 20 – 25 минут до золотистого цвета.
  6. Тем временем приготовьте сироп. Соедините сахар, воду и сок лимона. Поставьте на плиту и доведите до кипения. Проварите несколько минут.
  7. Горячую пахлаву залейте сиропом. Дайте десерту настояться и остыть несколько часов. Подавайте пахлаву холодной и с мороженым.