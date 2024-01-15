Эти булочки можно начинять чем угодно. Кроме этого, симиты имеют прекрасный вкус сами по себе.

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Симиты с кунжутом – простой рецепт

Время : 1 час 30 минут

: 1 час 30 минут Порций: 6

Ингредиенты:

– 250 граммов муки;

– 5 граммов дрожжей;

– половина чайной ложки сахара;

– 1 чайная ложка соли;

– 1 чайная ложка масла;

– 135 миллилитров теплой воды. Чтобы обмочить бублики:

– 120 миллилитров теплой воды;

– 2 столовые ложки меда;

– 70 граммов кунжута.

Приготовление:

В теплой воде растворите сахар и дрожжи. Добавьте масло, соль и просеянную муку. Хорошо вымешайте тесто примерно 3 – 4 минуты. Затем разделите его на 4 равные части и сформируйте небольшие колбаски. Тесто немного смажьте растительным маслом, накройте пищевой пленкой и оставьте отдохнуть на 30 минут. Тем временем на сухой сковороде обжарьте кунжут до золотистости, а мед смешайте с водой. Тесто скрутите в жгут длиной примерно 50 – 60 сантиметров. Сложите его пополам и закрутите, слегка прижав по всей длине, чтобы тесто не раскрутилось. Сформируйте кольцо и хорошо защипнете край. Смочите бублик с обеих сторон в медовой воде, обваляйте в кунжуте и выложите на пергамент. Накройте симиты полотенцем и оставьте на 15 минут, после чего немного их растяните, увеличив диаметр, и снова оставьте на 5 – 10 минут. Разогрейте духовку до 180 градусов и поставьте туда противень с водой. Отправьте симиты выпекаться на 25 – 35 минут. Готовые бублики можно разрезать пополам и положить туда любую начинку.

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