В частности, рекомендуем приготовить Адана-кебаб. Он вам точно понравится.
Вам понравится Вкуснее колбасы: готовим необычную домашнюю ветчину – элементарный рецепт
Адана-кебаб
- Время: 55 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Измельчите ножом или блендером овощи – 1 острый перец, 1 сладкий перец, половину помидора и половину луковицы. Нарежьте несколько веточек петрушки и тоже добавьте в миску.
- Мясо превратите в фарш при помощи ножа или мясорубки.
- Соедините фарш с овощами и добавьте специи. Тщательно отбейте смесь несколько минут, чтобы фарш стал единственной массой. Благодаря этому кебаб при приготовлении не развалится.
- Разделите фарш на 4 одинаковых шарика. Наденьте их на шпажки, формируя кебабы. Обязательно тщательно защепите края.
- Выпекайте в разогретой до 200 градусов духовке 30 минут – по 15 с каждой стороны.
- Пока кебабы выпекаются, приготовьте салат. Нарежьте кольцами 1,5 луковицы. К ней добавьте нарезанную петрушку и соль. Все тщательно перемешайте и дайте 15 минут настояться.
- Готовые кебабы снимите со шпажек. При подаче положите кебаб на лаваш, а сверху выложите нарезанные помидоры и лук.