Старинное украинское блюдо: испеките бублики, как у вашей бабушки

25 марта 2024, 17:05
Читати новину українською

Источник:

Аутентичные вкусы Украины

Бублики – известное блюдо с детства. Они могут быть солеными и сладкими, пресными, с маком и тому подобное. Это украинское блюдо стало неотъемлемой частью нашего кулинарного наследия.

Раньше по тому, какие бублики были на столе, наши предки оценивали достаток в семье. Бедные семьи могли позволить себе только пресные бублики, а вот состоятельные люди смаковали сдобу с маком и сахарной пудрой. Также это блюдо готовили на свадьбе, а сваты надевали молодоженам на шею ожерелье из мелких бубликов

Интересно Вкусный перекус за считанные минуты: топ-4 рецепта с намазками из морепродуктов

Рецепт бубликов

  • Время: 1 час
  • Порций: 4

Такая вкуснятина / Фото Аутентичная Украина

Ингредиенты:
– 1 стакан муки;
– 3 штуки яиц;
– 75 грамм сливочного масла;
– 150 миллилитров воды;
– щепотка соли;
– 20 грамм сахарной пудры для декора.

Приготовление:

  1. В небольшой кастрюле соедините воду, масло, соль.
  2. Доведите смесь до кипения.
  3. После того, как масса закипит, сделайте огонь на минимум.
  4. Всыпьте в кастрюлю всю муку.
  5. Быстро замешивайте тесто в течение 1 – 2 минут. Желательно использовать для этого деревянную лопатку.
  6. Заготовку теста остудите до температуры 50 – 60°C.
  7. После этого добавьте яйца и хорошо перемешайте тесто. Если добавить яйца в горячее тесто, они могут свариться.
  8. Поместите готовое тесто в кондитерский мешок и отсадите бублики на пергаментную бумагу.
  9. Размер изделия регулируйте по своему вкусу.
  10. Выпекайте вкусности в течение 20 – 25 минут при температуре 180°C.
  11. Остудите готовые бублики и украсьте их сахарной пудрой.
Это будет очень вкусно: как приготовить хлеб на сковороде.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська