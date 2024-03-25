Старинное украинское блюдо: испеките бублики, как у вашей бабушки

Бублики – известное блюдо с детства. Они могут быть солеными и сладкими, пресными, с маком и тому подобное. Это украинское блюдо стало неотъемлемой частью нашего кулинарного наследия.

Раньше по тому, какие бублики были на столе, наши предки оценивали достаток в семье. Бедные семьи могли позволить себе только пресные бублики, а вот состоятельные люди смаковали сдобу с маком и сахарной пудрой. Также это блюдо готовили на свадьбе, а сваты надевали молодоженам на шею ожерелье из мелких бубликов

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Рецепт бубликов

Время: 1 час

1 час Порций: 4

Такая вкуснятина / Фото Аутентичная Украина

– 1 стакан муки;– 3 штуки яиц;– 75 грамм сливочного масла;– 150 миллилитров воды;– щепотка соли;– 20 грамм сахарной пудры для декора.

Приготовление:

В небольшой кастрюле соедините воду, масло, соль. Доведите смесь до кипения. После того, как масса закипит, сделайте огонь на минимум. Всыпьте в кастрюлю всю муку. Быстро замешивайте тесто в течение 1 – 2 минут. Желательно использовать для этого деревянную лопатку. Заготовку теста остудите до температуры 50 – 60°C. После этого добавьте яйца и хорошо перемешайте тесто. Если добавить яйца в горячее тесто, они могут свариться. Поместите готовое тесто в кондитерский мешок и отсадите бублики на пергаментную бумагу. Размер изделия регулируйте по своему вкусу. Выпекайте вкусности в течение 20 – 25 минут при температуре 180°C. Остудите готовые бублики и украсьте их сахарной пудрой.

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