Старинное украинское блюдо: испеките бублики, как у вашей бабушки
25 марта 2024, 17:05Читати новину українською
Источник:Аутентичные вкусы Украины
Бублики – известное блюдо с детства. Они могут быть солеными и сладкими, пресными, с маком и тому подобное. Это украинское блюдо стало неотъемлемой частью нашего кулинарного наследия.
Раньше по тому, какие бублики были на столе, наши предки оценивали достаток в семье. Бедные семьи могли позволить себе только пресные бублики, а вот состоятельные люди смаковали сдобу с маком и сахарной пудрой. Также это блюдо готовили на свадьбе, а сваты надевали молодоженам на шею ожерелье из мелких бубликов
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Рецепт бубликов
- Время: 1 час
- Порций: 4
– 1 стакан муки;
– 3 штуки яиц;
– 75 грамм сливочного масла;
– 150 миллилитров воды;
– щепотка соли;
– 20 грамм сахарной пудры для декора.
Приготовление:
- В небольшой кастрюле соедините воду, масло, соль.
- Доведите смесь до кипения.
- После того, как масса закипит, сделайте огонь на минимум.
- Всыпьте в кастрюлю всю муку.
- Быстро замешивайте тесто в течение 1 – 2 минут. Желательно использовать для этого деревянную лопатку.
- Заготовку теста остудите до температуры 50 – 60°C.
- После этого добавьте яйца и хорошо перемешайте тесто. Если добавить яйца в горячее тесто, они могут свариться.
- Поместите готовое тесто в кондитерский мешок и отсадите бублики на пергаментную бумагу.
- Размер изделия регулируйте по своему вкусу.
- Выпекайте вкусности в течение 20 – 25 минут при температуре 180°C.
- Остудите готовые бублики и украсьте их сахарной пудрой.