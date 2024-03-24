Хлеб на сковороде – это прекрасный способ приготовить выпечку собственноручно. Он пригодится тогда, когда нет возможности или желания идти в магазин. Оказывается, хлеб можно приготовить быстро и просто, а результат будет просто потрясающим!
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Рецепт хлеба
- Время: 2 часа
- Порций: 4
Приготовление:
- Сделайте закваску: налейте в миску воду, добавьте дрожжи, сахар и ложку муки.
- Хорошо перемешайте и поставьте в теплое место на 1 – 15 минут.
- Когда дрожжи начнут работать, просейте в миску муку и добавьте соль.
- Замесите гладкое эластичное тесто.
- Вымешанное тесто выложите в миску, дно которой смазано растительным маслом.
- Накройте миску тканью и поставьте в теплое место на 30 минут.
- Когда тесто увеличится вдвое, выньте его из формы и вымесите несколько раз.
- Глубокую сковороду с толстым дном смажьте растительным маслом и выложите на нее замешанное тесто.
- Равномерно распределите тесто на дно формы.
- Поставьте форму для теста в теплое место, чтобы оно снова поднялось на 30 минут.
- По истечении этого времени поставьте накрытую крышкой сковороду на малый огонь и медленно обжарьте хлеб.
- Обжаривайте хлеб примерно по 20 минут с каждой стороны, постоянно проверяя, чтобы он не подгорел.
- Дайте хлебу остыть и наслаждайтесь!