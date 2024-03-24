Хлеб на сковороде – это прекрасный способ приготовить выпечку собственноручно. Он пригодится тогда, когда нет возможности или желания идти в магазин. Оказывается, хлеб можно приготовить быстро и просто, а результат будет просто потрясающим!

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Рецепт хлеба

Время: 2 часа

2 часа Порций: 4

Ингредиенты:

– 400 грамм пшеничной муки;

– 220 миллилитров теплой воды;

– 25 грамм свежих дрожжей;

– 1 столовая ложка сахара;

– 1 чайная ложка соли;

– 1 столовая ложка растительного масла.

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Приготовление:

Сделайте закваску: налейте в миску воду, добавьте дрожжи, сахар и ложку муки. Хорошо перемешайте и поставьте в теплое место на 1 – 15 минут. Когда дрожжи начнут работать, просейте в миску муку и добавьте соль. Замесите гладкое эластичное тесто. Вымешанное тесто выложите в миску, дно которой смазано растительным маслом. Накройте миску тканью и поставьте в теплое место на 30 минут. Когда тесто увеличится вдвое, выньте его из формы и вымесите несколько раз. Глубокую сковороду с толстым дном смажьте растительным маслом и выложите на нее замешанное тесто. Равномерно распределите тесто на дно формы. Поставьте форму для теста в теплое место, чтобы оно снова поднялось на 30 минут. По истечении этого времени поставьте накрытую крышкой сковороду на малый огонь и медленно обжарьте хлеб. Обжаривайте хлеб примерно по 20 минут с каждой стороны, постоянно проверяя, чтобы он не подгорел. Дайте хлебу остыть и наслаждайтесь!

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