Раніше за тим, які бублики були на столі, наші предки оцінювали достаток у сім’ї. Бідніші сім’ї могли дозволити собі лише прісні бублики, а от заможніші люди куштували здобу з маком і цукровою пудрою. Також цю страву готували на весіллі, а свати надягали молодятам на шию намисто із дрібних бубликів

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Рецепт бубликів

  • Час: 1 година
  • Порцій: 4

Така смакота / Фото Автентична Україна

Приготування:

  1. У невеликій каструлі з’єднайте воду, масло, сіль.
  2. Доведіть суміш до кипіння.
  3. Після того, як маса закипить, зробіть вогонь на мінімум.
  4. Всипте у каструлю усе борошно.
  5. Швидко замішуйте тісто впродовж 1 – 2 хвилин. Бажано використовувати для цього дерев’яну лопатку.
  6. Заготовку тіста остудіть до температури 50 – 60°C.
  7. Після цього додайте яйця та добре перемішайте тісто. Якщо додати яйця у гаряче тісто, вони можуть зваритися.
  8. Помістіть готове тісто у кондитерський мішок та відсадіть бублики на пергаментний папір.
  9. Розмір виробу регулюйте на власний смак.
  10. Випікайте смаколики протягом 20 – 25 хвилин при температурі 180°C.
  11. Остудіть готові бублики та прикрасьте їх цукровою пудрою.