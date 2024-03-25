Раніше за тим, які бублики були на столі, наші предки оцінювали достаток у сім’ї. Бідніші сім’ї могли дозволити собі лише прісні бублики, а от заможніші люди куштували здобу з маком і цукровою пудрою. Також цю страву готували на весіллі, а свати надягали молодятам на шию намисто із дрібних бубликів

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Рецепт бубликів

Час: 1 година

1 година Порцій: 4

Така смакота / Фото Автентична Україна

Інгредієнти:

– 1 склянка борошна;

– 3 штуки яєць;

– 75 грамів вершкового масла;

– 150 мілілітрів води;

– дрібка солі;

– 20 грамів цукрової пудри для декору.

Приготування:

У невеликій каструлі з’єднайте воду, масло, сіль. Доведіть суміш до кипіння. Після того, як маса закипить, зробіть вогонь на мінімум. Всипте у каструлю усе борошно. Швидко замішуйте тісто впродовж 1 – 2 хвилин. Бажано використовувати для цього дерев’яну лопатку. Заготовку тіста остудіть до температури 50 – 60°C. Після цього додайте яйця та добре перемішайте тісто. Якщо додати яйця у гаряче тісто, вони можуть зваритися. Помістіть готове тісто у кондитерський мішок та відсадіть бублики на пергаментний папір. Розмір виробу регулюйте на власний смак. Випікайте смаколики протягом 20 – 25 хвилин при температурі 180°C. Остудіть готові бублики та прикрасьте їх цукровою пудрою.

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