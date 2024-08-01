Обычно их подают с начинкой. Чаще всего ее готовят из мяса.

Стоит попробовать Будут есть даже те, кто не любит баклажаны: готовим с грибами

Булочки бао

  • Время: 40 минут
  • Порций: 4

Смотрите, как готовить булочки бао: видео

Приготовление:

  1. Смешайте все ингредиенты для теста, кроме масла. Хорошо замесите тесто.
  2. В глубокую миску на дно влейте немного масла, положите тесто, сверху тоже смажьте маслом.
  3. Накройте пищевой пленкой и отправьте в холодильник, чтобы подошло.
  4. Раскатайте тесто, вырежьте круги. Смажьте маслом, сверните вдвое и внутрь положите небольшой кусок пергамента.
  5. Готовьте на пергаменте в пароварке в течение 15 – 20 минут до готовности.
  6. Говядину нарежьте небольшими кусочками и обжарьте.
  7. Добавьте лук, перец и жарьте еще несколько минут.
  8. Добавьте соевый соус, томат, кунжут и доведите до готовности.
  9. Начините булочки, украсьте и подавайте горячими.