Обычно их подают с начинкой. Чаще всего ее готовят из мяса.
Стоит попробовать Будут есть даже те, кто не любит баклажаны: готовим с грибами
Булочки бао
- Время: 40 минут
- Порций: 4
Смотрите, как готовить булочки бао: видео
Приготовление:
- Смешайте все ингредиенты для теста, кроме масла. Хорошо замесите тесто.
- В глубокую миску на дно влейте немного масла, положите тесто, сверху тоже смажьте маслом.
- Накройте пищевой пленкой и отправьте в холодильник, чтобы подошло.
- Раскатайте тесто, вырежьте круги. Смажьте маслом, сверните вдвое и внутрь положите небольшой кусок пергамента.
- Готовьте на пергаменте в пароварке в течение 15 – 20 минут до готовности.
- Говядину нарежьте небольшими кусочками и обжарьте.
- Добавьте лук, перец и жарьте еще несколько минут.
- Добавьте соевый соус, томат, кунжут и доведите до готовности.
- Начините булочки, украсьте и подавайте горячими.