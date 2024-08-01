Обычно их подают с начинкой. Чаще всего ее готовят из мяса.

Стоит попробовать Будут есть даже те, кто не любит баклажаны: готовим с грибами

Булочки бао

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 4

Ингредиенты для теста:

– 100 миллилитров теплого молока;

– 100 миллилитров теплой воды;

– 1 чайная ложка сахара;

– 0,5 чайной ложки соли;

– 1 столовая ложка дрожжей;

– 400 – 450 граммов муки;

– масло по вкусу.

Для начинки:

– 300 граммов говядины;

– 0,5 синего лука;

– 100 граммов сладкого перца;

– 3 столовые ложки соевого соуса;

– 1 столовая ложка томатной пасты;

– 10 граммов кунжута;

– петрушка по вкусу.

Смотрите, как готовить булочки бао: видео

Приготовление:

Смешайте все ингредиенты для теста, кроме масла. Хорошо замесите тесто. В глубокую миску на дно влейте немного масла, положите тесто, сверху тоже смажьте маслом. Накройте пищевой пленкой и отправьте в холодильник, чтобы подошло. Раскатайте тесто, вырежьте круги. Смажьте маслом, сверните вдвое и внутрь положите небольшой кусок пергамента. Готовьте на пергаменте в пароварке в течение 15 – 20 минут до готовности. Говядину нарежьте небольшими кусочками и обжарьте. Добавьте лук, перец и жарьте еще несколько минут. Добавьте соевый соус, томат, кунжут и доведите до готовности. Начините булочки, украсьте и подавайте горячими.

Понравился рецепт? Узнайте, как приготовить фантастические кабачковые оладьи.