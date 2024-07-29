Такие баклажаны готовятся очень просто. Они получатся невероятно ароматными.
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Баклажаны с грибами
- Время: 1 час
- Порций: 4
Приготовление:
- Баклажаны, грибы и помидоры помойте. Лук и чеснок почистите.
- Духовку нагрейте до 180 градусов и запеките баклажаны 20 минут. Дайте остыть, разрежьте пополам и с помощью ложки осторожно выберите мякоть, оставив стенки толщиной 1 сантиметр.
- Лук, помидоры и грибы нарежьте кубиками. Сковороду с маслом нагрейте, обжарьте лук до прозрачности, добавьте помидоры, грибы и мякоть баклажанов. Посолите, поперчите, перемешайте и готовьте 7 минут.
- Начинку выложите в баклажанные лодочки и посыпьте тертым сыром. Запекайте при температуре 180 градусов 15 минут. Перед подачей украсьте зеленью.