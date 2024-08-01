Зазвичай їх подають з начинкою. Найчастіше її готують з м'яса.
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Булочки бао
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
Дивіться, як готувати булочки бао: відео
Приготування:
- Змішайте всі інгредієнти для тіста, окрім олії. Добре замісіть.
- В глибоку миску на дно влийте трохи олії, покладіть тісто, зверху теж змастіть олією.
- Накрийте харчовою плівкою і відправте в холодильник, щоб підійшло.
- Розкачайте тісто, виріжте кола. Змастіть олією, згорніть вдвоє і всередину покладіть невеличкий шматок пергаменту.
- Готуйте на пергаменті в пароварці протягом 15 – 20 хвилин до готовності.
- Яловичину наріжте невеликими шматочками та обсмажте.
- Додайте цибулю, перець та смажте ще кілька хвилин.
- Додайте соєвий соус, томат, кунжут і доведіть до готовності.
- Начиніть булочки, прикрасьте і подавайте гарячими.