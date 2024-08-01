Зазвичай їх подають з начинкою. Найчастіше її готують з м'яса.

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Булочки бао

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 4

Дивіться, як готувати булочки бао: відео

Приготування:

  1. Змішайте всі інгредієнти для тіста, окрім олії. Добре замісіть.
  2. В глибоку миску на дно влийте трохи олії, покладіть тісто, зверху теж змастіть олією.
  3. Накрийте харчовою плівкою і відправте в холодильник, щоб підійшло.
  4. Розкачайте тісто, виріжте кола. Змастіть олією, згорніть вдвоє і всередину покладіть невеличкий шматок пергаменту.
  5. Готуйте на пергаменті в пароварці протягом 15 – 20 хвилин до готовності.
  6. Яловичину наріжте невеликими шматочками та обсмажте.
  7. Додайте цибулю, перець та смажте ще кілька хвилин.
  8. Додайте соєвий соус, томат, кунжут і доведіть до готовності.
  9. Начиніть булочки, прикрасьте і подавайте гарячими.