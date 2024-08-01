Роскошный вкус Азии: готовим сказочные булочки бао с мясной начинкой
1 августа 2024, 16:59Читати новину українською
Источник:инстаграм Эктора Хименеса-Браво
Азиатская кухня известна своими насыщенными вкусами и необычными блюдами, которые способны удивить даже самых искушенных гурманов. Одним из таких является булочки бао.
Обычно их подают с начинкой. Чаще всего ее готовят из мяса.
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Булочки бао
- Время: 40 минут
- Порций: 4
– 100 миллилитров теплого молока;
– 100 миллилитров теплой воды;
– 1 чайная ложка сахара;
– 0,5 чайной ложки соли;
– 1 столовая ложка дрожжей;
– 400 – 450 граммов муки;
– масло по вкусу.
Для начинки:
– 300 граммов говядины;
– 0,5 синего лука;
– 100 граммов сладкого перца;
– 3 столовые ложки соевого соуса;
– 1 столовая ложка томатной пасты;
– 10 граммов кунжута;
– петрушка по вкусу.
Смотрите, как готовить булочки бао: видео
Приготовление:
- Смешайте все ингредиенты для теста, кроме масла. Хорошо замесите тесто.
- В глубокую миску на дно влейте немного масла, положите тесто, сверху тоже смажьте маслом.
- Накройте пищевой пленкой и отправьте в холодильник, чтобы подошло.
- Раскатайте тесто, вырежьте круги. Смажьте маслом, сверните вдвое и внутрь положите небольшой кусок пергамента.
- Готовьте на пергаменте в пароварке в течение 15 – 20 минут до готовности.
- Говядину нарежьте небольшими кусочками и обжарьте.
- Добавьте лук, перец и жарьте еще несколько минут.
- Добавьте соевый соус, томат, кунжут и доведите до готовности.
- Начините булочки, украсьте и подавайте горячими.