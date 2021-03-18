Володимир Троцький обожнює готувати, особливо смачну домашню солодку випічку рецепт якої вже чекає на вас у матеріалі.

Пухка та солодка домашня випічка від Володимира Троцького смакуватиме всій вашій родині. Рецепт простий та легкий у приготуванні, не займе у вас багато часу.

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Заварний крем у рецепті ви з легкістю можете замінити на горіхову або шоколадну пасту – все залежить від ваших смаків.

Рецепт "Равликів" з кремом

Інгредієнти:

– 500 г листкового дріжджового тіста;

– 300 г заварного крему;

– 180 г родзинок.