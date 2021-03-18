Равлики із заварним кремом: рецепт домашньої випічки від Володимира Троцького
Володимир Троцький обожнює готувати, особливо смачну домашню солодку випічку рецепт якої вже чекає на вас у матеріалі.
Джерело:інстаграм Володимира Троцького
Пухка та солодка домашня випічка від Володимира Троцького смакуватиме всій вашій родині. Рецепт простий та легкий у приготуванні, не займе у вас багато часу.
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Заварний крем у рецепті ви з легкістю можете замінити на горіхову або шоколадну пасту – все залежить від ваших смаків.
Рецепт "Равликів" з кремом
- Розкачайте тісто товщиною 5 мініметрів.
- Родзинки замочіть в теплій воді на 10 – 15 хвилин та відіжміть зайву рідину.
- Викладіть заварний крем на шар тіста, посипте родзинками.
- Загорніть тісто з начинкою в рулет.
- Наріжте рулет товщиною 5 – 7 сантиметрів та викладіть на деко для випікання.
- Залишіть "Равлики" постояти в теплому місці на 20 хвилин.
- Змастіть випічку яєчним жовтком та відправте випікатись в розігріту до 180 градусів духовку.
- Подавайте випічку до столу охолодженою. Смачного!
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