Бурекас с курицей и грибами: домашний рецепт
Бурекас с курицей и грибами – ароматные булочки станут любимым блюдом на вашем столе. Побалуйте себя и родных.
Источник:Наша Ряба
Бурекас (или бурек) – выпечка из слоеного теста, которые готовят с начинкой с добавлением мяса, овощей и сыра. Популярное блюдо в Греции, Крите, Кипре, Израиле, Турции.
Домашние вкусные булочки с нежным диетическим мясом курицы и грибами можно подавать в будни и праздники.
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Бурекас с курицей и грибами
- Для приготовления начинки помойте грибы, очистите лук, нарежьте ломтиками.
- Помойте куриное филе, нарежьте ломтиками, выложите на сковороду, обжарьте на сковороде с маслом, добавьте лук, грибы.
- Раскатайте тесто, разрежьте на квадраты 7-10 см. В центр выложите начинку, заверните тесто, сформируйте треугольник, закрепите края теста.
- В миске взбейте яйцо, смажьте сверху тесто, посыпьте кунжутом.
- Разогрейте духовку при температуре 165 градусов. Выложите на противень с пергаментом булочки, отправьте запекаться на 25 минут.
- Выложите на тарелку. Приятного аппетита!
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