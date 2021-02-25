Бурекас с курицей и грибами – ароматные булочки станут любимым блюдом на вашем столе. Побалуйте себя и родных.

Бурекас (или бурек) – выпечка из слоеного теста, которые готовят с начинкой с добавлением мяса, овощей и сыра. Популярное блюдо в Греции, Крите, Кипре, Израиле, Турции.

Домашние вкусные булочки с нежным диетическим мясом курицы и грибами можно подавать в будни и праздники.

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Бурекас с курицей и грибами

Ингредиенты:

– 250 граммов филе куриного;

– 1 яйцо;

– 250 граммов грибов;

– 1 лук;

– масло оливковое для жарки;

– 500 граммов теста слоеного (пресное);

– 50 граммов кунжута;

– соль, перец.