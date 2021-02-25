Курочка гунбао в кисло-сладком соусе с овощами: вкусный рецепт ужина за 30 минут
Не знаете, что такого оригинального приготовить на ужин, чтобы и быстро, и вкусно? Мы подготовили для вас чрезвычайно легкий в приготовлении рецепт курочки гунбао.
Источник:Наша Ряба
Курочка гунбао – прекрасно подойдет на ужин, или обед. Кисло-сладкий вкус блюда с нотками японской кухни очарует вас с первого кусочка.
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Если на обед или ужин вам захотелось побывать в Японии – приготовьте дома это блюдо и наслаждайтесь изысканными вкусами вместе с семьей.
Рецепт курочки гунбао
- Для соуса смешайте ингредиенты, указанные в рецепте, в небольшой кастрюле.
- Доведите соус до кипения, постоянно помешивая, и варите на слабом огне 2 минуты. Отставьте охладиться.
- Замаринуйте готовые, нарезанные стрипсы в соусе терияки и оставьте на 5-10 минут мариноваться. За это время нарежьте овощи.
- Очистите огурец от зернышек и нарежьте полукругом, сладкий перец и морковь – небольшими кусочками, имбирь и чеснок – соломкой, лук – мелкими кубиками.
- Разогрейте сковороду с маслом и пожарьте на ней куриные стрипсы до готовности.
- Пожарьте все овощи вместе с арахисом на сковороде до готовности.
- Добавьте к овоще-арахисовой смеси стрипсы. Залейте соусом и подержите все вместе на огне еще 3-5 минут, помешивая.
- Готовое блюдо подавайте обильно присыпав зеленью. Курочка гунбао сочетается с рисом.
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