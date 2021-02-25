Не знаете, что такого оригинального приготовить на ужин, чтобы и быстро, и вкусно? Мы подготовили для вас чрезвычайно легкий в приготовлении рецепт курочки гунбао.

Курочка гунбао – прекрасно подойдет на ужин, или обед. Кисло-сладкий вкус блюда с нотками японской кухни очарует вас с первого кусочка.

Читайте также Пирог с курицей, финиками и мандаринами: праздничный рецепт

Если на обед или ужин вам захотелось побывать в Японии – приготовьте дома это блюдо и наслаждайтесь изысканными вкусами вместе с семьей.

Рецепт курочки гунбао

Ингредиенты:

– 1 упаковка куриных стрипсов;

– соус терияки для маринования;

– 3 зубчика чеснока;

– 20 граммов свежего имбиря;

– 1 свежий огурец;

– 50 граммов зеленого горошка (свежего или мороженого)

– 60 граммов сладкого перца

– 60 граммов моркови

– 50 граммов репчатого лука;

– 100 граммов арахиса;

– масло для жарки на ваш вкус;

– свежая зелень.

Для соуса:

– 1 столовая ложка аджики или пасты чили;

– 4 столовая ложка рисового уксуса;

– 2 столовая ложка сахара,

– 1 столовая ложка крахмала,

– 1 столовая ложка сухого вина;

– 50 граммов соевого соуса;

– 100 граммов воды.