Бурекас з куркою та грибами – духмяні булочки стануть улюбленою стравою на вашому столі. Побалуйте себе та рідних.

Бурекас (або бурек) – випічка з листкового тіста, які готують з начинкою з додаванням м'яса, овочів та сиру. Популярна страва у Греції, Криті, Кіпрі, Ізраїлі, Туреччині.

Домашні смачні булочки з ніжним дієтичним м'ясом курки та грибами можна подавати у будні та свята.

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Бурекас з куркою та грибами

Інгредієнти:

– 250 грамів філе курячого;

– 1 яйце;

– 250 грамів грибів;

– 1 цибуля ріпчаста;

– олія оливкова для смаження;

– 500 грамів тіста листкового (прісне);

– 50 грамів кунжуту;

– сіль, перець.