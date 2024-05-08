Легкий завтрак после праздников: простой рецепт бургера в лаваше от Эктора Хименеса-Браво
8 мая 2024, 15:36Читати новину українською
Источник:hectorjimenezbravo
Если после Пасхи вы хотите чего-то легкого, воспользуйтесь этим рецептом. Бургер в лаваше вам точно понравится.
Судья "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво поделился своим простым рецептом. По его словам, бургер в лаваше является не таким калорийным, как обычный, но точно очень вкусный.
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Бургер в лаваше
- Время: 30 минут
- Порций: 2
– 400 граммов фарша из свинины или говядины;
– соль по вкусу;
– 2 лаваша;
– 100 граммов твердого сыра;
– половина синей луковицы;
– микс зелени по вкусу;
– 1 томат;
– 1 кислый огурец.
Для соуса:
– 2 чайные ложки майонеза;
– 2 чайные ложки кетчупа;
– 1 чайная ложка горчицы;
– паприка по вкусу.
Приготовление:
- Сформируйте 2 котлеты, посолите и обжарьте с обеих сторон до золотистого цвета.
- Лаваш разрежьте в одном месте до середины и условно поделите его на 4 части.
- На 1 часть положите соус, котлету и сыр, на 2 – синий лук, микс зелени и помидор, на 3 – кислый огурец, а на 4 – соус.
- Заверните и обжарьте на сухой сковороде до хрустящей корочки.