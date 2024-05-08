Легкий завтрак после праздников: простой рецепт бургера в лаваше от Эктора Хименеса-Браво

Если после Пасхи вы хотите чего-то легкого, воспользуйтесь этим рецептом. Бургер в лаваше вам точно понравится.

Судья "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво поделился своим простым рецептом. По его словам, бургер в лаваше является не таким калорийным, как обычный, но точно очень вкусный.

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Бургер в лаваше

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 2

– 400 граммов фарша из свинины или говядины;– соль по вкусу;– 2 лаваша;– 100 граммов твердого сыра;– половина синей луковицы;– микс зелени по вкусу;– 1 томат;– 1 кислый огурец.– 2 чайные ложки майонеза;– 2 чайные ложки кетчупа;– 1 чайная ложка горчицы;– паприка по вкусу.

Приготовление:

Сформируйте 2 котлеты, посолите и обжарьте с обеих сторон до золотистого цвета. Лаваш разрежьте в одном месте до середины и условно поделите его на 4 части. На 1 часть положите соус, котлету и сыр, на 2 – синий лук, микс зелени и помидор, на 3 – кислый огурец, а на 4 – соус. Заверните и обжарьте на сухой сковороде до хрустящей корочки.