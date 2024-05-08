Блюдо получится вкусным и ароматным. Оно точно понравится вашим близким.
Стоит попробовать Рецепт, который всегда удается: готовим хачапури за 15 минут, как звездный судья "МастерШеф"
Пирог с печенью
- Время: 40 минут
- Порций: 8
Приготовление:
- Куриную печень хорошо промойте, обрежьте лишний жир и пленки. Отварите ее в кипящей подсоленной воде в течение 8 – 10 минут, а затем нарежьте крупными кусочками.
- Сварите яйца вкрутую, почистите и нарежьте крупными кусочками.
- На сковороде разогрейте масло, пожарите до прозрачности нарезанный кубиками лук.
- В большой миске соедините лук, яйца, печень и хорошо перемешайте. Добавьте измельченную зелень и крахмал.
- В миске взбейте сметану, яйцо, щепотку соли, муку и разрыхлитель.
- Вылейте половину теста в форму, затем положите начинку и залейте остальным тестом. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке в течение 40 минут.