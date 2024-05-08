Блюдо получится вкусным и ароматным. Оно точно понравится вашим близким.

Стоит попробовать Рецепт, который всегда удается: готовим хачапури за 15 минут, как звездный судья "МастерШеф"

Пирог с печенью

  • Время: 40 минут
  • Порций: 8

Приготовление:

  1. Куриную печень хорошо промойте, обрежьте лишний жир и пленки. Отварите ее в кипящей подсоленной воде в течение 8 – 10 минут, а затем нарежьте крупными кусочками.
  2. Сварите яйца вкрутую, почистите и нарежьте крупными кусочками.
  3. На сковороде разогрейте масло, пожарите до прозрачности нарезанный кубиками лук.
  4. В большой миске соедините лук, яйца, печень и хорошо перемешайте. Добавьте измельченную зелень и крахмал.
  5. В миске взбейте сметану, яйцо, щепотку соли, муку и разрыхлитель.
  6. Вылейте половину теста в форму, затем положите начинку и залейте остальным тестом. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке в течение 40 минут.