Суддя "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво поділився своїм простим рецептом. За його словами, бургер в лаваші є не таким калорійним, як звичайний, але точно дуже смачний.

Буде смачно Зметуть зі столу за секунду: готуємо божественний пиріг із печінкою та яйцем

Бургер в лаваші

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 400 грамів фаршу зі свинини чи яловичини;

– сіль до смаку;

– 2 лаваші;

– 100 грамів твердого сиру;

– половина синьої цибулини;

– мікс зелені до смаку;

– 1 томат;

– 1 кислий огірок.

Для соусу:

– 2 чайні ложки майонезу;

– 2 чайні ложки кетчупу;

– 1 чайна ложка гірчиці;

– паприка до смаку.

Приготування:

Сформуйте 2 котлети, посоліть та обсмажте з обох боків до золотистого кольору. Лаваш розріжте в одному місці до середини й умовно поділіть його на 4 частини. На 1 частину покладіть соус, котлету і сир, на 2 – синю цибулю, мікс зелені та помідор, на 3 – кислий огірок, а на 4 – соус. Загорніть та обсмажте на сухій пательні до хрумкої скоринки.

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