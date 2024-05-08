Суддя "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво поділився своїм простим рецептом. За його словами, бургер в лаваші є не таким калорійним, як звичайний, але точно дуже смачний.
Буде смачно Зметуть зі столу за секунду: готуємо божественний пиріг із печінкою та яйцем
Бургер в лаваші
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 2
Приготування:
- Сформуйте 2 котлети, посоліть та обсмажте з обох боків до золотистого кольору.
- Лаваш розріжте в одному місці до середини й умовно поділіть його на 4 частини.
- На 1 частину покладіть соус, котлету і сир, на 2 – синю цибулю, мікс зелені та помідор, на 3 – кислий огірок, а на 4 – соус.
- Загорніть та обсмажте на сухій пательні до хрумкої скоринки.